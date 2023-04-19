Возбуждено уголовное дело после гибели девочки в Уфе, которая хотела увидеть Хабирова

Posted Сегодня, 07:39
Published Сегодня, 07:39
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Updated Сегодня, 07:42
Следователи Башкирии возбудили уголовное дело по факту смерти четырехлетней девочки из Уфы, мать которой обвинила медиков в халатности.
— Проводится судебно-медицинская экспертиза. По результатам расследования будет принято процессуальное решение. Руководством отдела осуществлен личный прием заявителя, — добавили в СК по Башкирии.
Ранее жительница Уфы, до февраля 2023 года многодетная мама Светлана А. разместила на странице у главы фото Радия Хабирова с ее детьми и объяснила — на фото ее покойная дочь, которая минувшей зимой скончалась на руках у мамы в машине скорой помощи. В прошлом мае девочка с семьей была на параде Победы и сфотографировалась с главой, который, по словам мамы, сказал, что ждет маленькую Александру на параде Победы в 2023 году. К несчастью, девочка умерла, и убитая горем мать видит в смерти ребенка системную причину — по ее мнению, это недостаточно качественная медицина в республике и в Уфе. Позже минздрав Башкирии рассказал свою версию причины смерти 4-летней девочки.