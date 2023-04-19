Возбуждено уголовное дело после гибели девочки в Уфе, которая хотела увидеть Хабирова

Ранее жительница Уфы, до февраля 2023 года многодетная мама Светлана А. разместила на странице у главы фото Радия Хабирова с ее детьми и объяснила — на фото ее покойная дочь, которая минувшей зимой скончалась на руках у мамы в машине скорой помощи. В прошлом мае девочка с семьей была на параде Победы и сфотографировалась с главой, который, по словам мамы, сказал, что ждет маленькую Александру на параде Победы в 2023 году. К несчастью, девочка умерла, и убитая горем мать видит в смерти ребенка системную причину — по ее мнению, это недостаточно качественная медицина в республике и в Уфе. Позже минздрав Башкирии рассказал свою версию причины смерти 4-летней девочки.