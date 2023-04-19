mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:21

Published Сегодня, 03:21

Modified Сегодня, 03:45

Updated Сегодня, 03:45

Изображение материала

Водителей некоторых категорий транспорта проверят в Уфе

19 апреля 2023, 03:21
Фото: 1MI

В Уфе в течение недели пройдут массовые проверки общественного транспорта

Проверки пройдут в течение ближайших семи дней

На этой неделе сотрудники ГИБДД Уфы уделят особое внимание водителям общественного транспорта. В частности, основным предметом проверки станет контроля за соблюдением режима труда и отдыха водителей., техническим состоянием транспортных средств, а также обеспечение исполнения водителями ПДД. Об этом сообщил глава региональной Госавтоинспекции Владимир Севастьянов.

Сообщается, что основной задачей подобных мероприятий является забота о безопасности пассажиров, предпочитающих общественный транспорт. При этом самих пассажиров автобусов просят отнестись к проверкам с пониманием, подчеркивая, что данные усилия направлены на сохранение жизни и здоровья людей.

— За три месяца текущего года на дорогах Уфы зарегистрировано 37 ДТП с участием пассажирского транспорта, в которых 51 человек получил травмы. К числу наиболее распространенных причин этих дорожных аварий относится превышение скорости, неправильный выбор дистанции, несоблюдение очередности проезда перекрестков, — прокомментировал глава ГИБДД по Башкирии.
Читайте также:
Минтранс Башкирии арендует 20 туристических китайских автобусов за 400 млн рублейВ Уфе по дорогу в Дему задымился автобус, более 20 человек высадили на шоссеВ Уфе с 15 апреля и до конца лета изменится маршрут следования автобусов №211 и №252В Башкирии автобус с 22 детьми попал в ДТП
#Азамат Нухов
Подпишитесь
Возбуждено уголовное дело после гибели девочки в Уфе, которая хотела увидеть Хабирова
Сегодня, 07:39
«Даже стоячих мест нет»: уфимец о поездке в автобусе, напоминающей ночной кошмар
Сегодня, 06:37
Экологическая катастрофа в Башкирии: глава района не стал скрывать правду
Сегодня, 06:59
ГК «Жилой Квартал» объявляет старт продаж новой очереди ЖК «Зубово Life Garden»
Вчера, 10:23
В Уфе отменили популярное мероприятие в День Победы
Вчера, 10:28