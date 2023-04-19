Водителей некоторых категорий транспорта проверят в Уфе

Posted Сегодня, 03:21
Published Сегодня, 03:21
Modified Сегодня, 03:45
Updated Сегодня, 03:45
На этой неделе сотрудники ГИБДД Уфы уделят особое внимание водителям общественного транспорта. В частности, основным предметом проверки станет контроля за соблюдением режима труда и отдыха водителей., техническим состоянием транспортных средств, а также обеспечение исполнения водителями ПДД. Об этом сообщил глава региональной Госавтоинспекции Владимир Севастьянов.
Сообщается, что основной задачей подобных мероприятий является забота о безопасности пассажиров, предпочитающих общественный транспорт. При этом самих пассажиров автобусов просят отнестись к проверкам с пониманием, подчеркивая, что данные усилия направлены на сохранение жизни и здоровья людей.
— За три месяца текущего года на дорогах Уфы зарегистрировано 37 ДТП с участием пассажирского транспорта, в которых 51 человек получил травмы. К числу наиболее распространенных причин этих дорожных аварий относится превышение скорости, неправильный выбор дистанции, несоблюдение очередности проезда перекрестков, — прокомментировал глава ГИБДД по Башкирии.