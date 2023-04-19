Водителей некоторых категорий транспорта проверят в Уфе

Сообщается, что основной задачей подобных мероприятий является забота о безопасности пассажиров, предпочитающих общественный транспорт. При этом самих пассажиров автобусов просят отнестись к проверкам с пониманием, подчеркивая, что данные усилия направлены на сохранение жизни и здоровья людей.