«Видимо, какой-то бонус школе»: учеников в Башкирии обязали изучать новый предмет

Posted Сегодня, 09:54
Published Сегодня, 09:54
Modified Сегодня, 10:16
Updated Сегодня, 10:16
Родители учеников школы №1 в Стерлитамаке возмутились появлению нового предмета — «Биология растений и грибов Республики Башкортостан». Как стало известно Mkset со слов одной из родительниц, раньше вместо этого предмета учащиеся дополнительно изучали биологию взамен башкирского языка.
Информация о замене предметов появилась также и в социальных сетях.
— Моя дочь дополнительно изучает биологию. В этом году школа почему-то решила, что имеет право преподавать ей биологию РБ. Видать, приставка РБ даёт какой-то бонус школе, — пишет родительница.
Происходящее в школе родительница называет «беспределом» и «цирком» и обращается к Министерству образования Башкирии с резонным вопросом по учебным материалам: «Появились утверждённые учебники Биологии растений и грибов РБ? Они соответствуют ФГОС?».
В самое школе №1 корреспонденту Mkset заявили, что родительница, которая и выразила негодование происходящим, якобы «проблемная» и выступает против всего, что предлагает школа.
— Она была единственной в классе, которая была против всего, и мы ей предложили биологию. Когда один человек что-то выбирает, как правило, школа не идет на уступки, потому что финансово это невозможно. Вы должны понять, у нас не репетиторство, — объяснила ситуацию Mkset директор школы Наталья Муратова.
Однако в этом случае, со слов директора, для дочери данной родительницы введут дополнительный час биологии, где есть большой раздел про растения Башкортостана.
Директор Муратова также добавила, что по ФГОС (Федеральные государственные образовательные стандарты — прим. ред.) ученики должны изучать свой край в том или ином виде: культура, история, памятники республики и т. д.
Изначально дополнительный час биологии, со слов Муратовой, был выбран родительницей из перечня предметов на выбор. Предлагает этот список руководство школы. Что касается учебных материалов, то учебника биологии, рассчитанного на четыре часа в неделю, нет.
— Для нее учебник на четыре часа никто не изобретет. Поэтому вот этот отдельный час идет без учебника. Учитель сам составил программу, сам ищет дополнительные материалы и ведет предмет, — пояснили в школе №1.
Оперативно получить комментарий в администрации Стерлитамака не удалось.
Напомним, что вопрос с изучением башкирского языка в школах республики стоит достаточно остро. В частности, родители неоднократно жаловались на принуждение их детей к изучению языка со стороны руководства школ: их якобы заставляют подписывать учебные планы, в которых предусмотрено изучение башкирского языка как государственного. Подобными случаем осенью прошлого года заинтересовалась прокуратура Башкирии и инициировала проверку, однако в каких именно школах она проводилась, в прокуратуре не уточнили.