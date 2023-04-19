«Видимо, какой-то бонус школе»: учеников в Башкирии обязали изучать новый предмет

Напомним, что вопрос с изучением башкирского языка в школах республики стоит достаточно остро. В частности, родители неоднократно жаловались на принуждение их детей к изучению языка со стороны руководства школ: их якобы заставляют подписывать учебные планы, в которых предусмотрено изучение башкирского языка как государственного. Подобными случаем осенью прошлого года заинтересовалась прокуратура Башкирии и инициировала проверку, однако в каких именно школах она проводилась, в прокуратуре не уточнили.