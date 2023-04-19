В Уфе чиновник с поддельным дипломом занял кресло замглавы района

Сообщается, что Трухневич занял должность первого заместителя администрации Орджоникидзевского района ещё в далёком 2010 году. Примечательно, что должность чиновник занял, в том числе благодаря своему диплому выпускника УГНТУ. Меж тем, как выяснила прокуратура, в данном вузе мужчина не обучался.