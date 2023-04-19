В Уфе чиновник с поддельным дипломом занял кресло замглавы района

Posted Сегодня, 08:25
Published Сегодня, 08:25
Modified Сегодня, 08:56
Updated Сегодня, 08:56
В Уфе бывшего первого заместителя местной администрации Игоря Трухневича приговорил к пяти месяцам ограничения свободы. Чиновника признали виновным в приобретении, хранении и использовании заведомо поддельного официального документа. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Сообщается, что Трухневич занял должность первого заместителя администрации Орджоникидзевского района ещё в далёком 2010 году. Примечательно, что должность чиновник занял, в том числе благодаря своему диплому выпускника УГНТУ. Меж тем, как выяснила прокуратура, в данном вузе мужчина не обучался.
— В силу служебных обязанностей чиновник имел доступ к государственной тайне, курировал вопросы ЖКХ и благоустройства, а также строительства, — прокомментировали в прокуратуре.
Как сообщили в ведомстве, подсудимый признал вину и покинул место службы собственному желанию.