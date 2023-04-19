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В Уфе чиновник с поддельным дипломом занял кресло замглавы района

19 апреля 2023, 08:25
Фото: 1MI

В Уфе вынесли приговор заместителю администрации района с поддельным дипломом

Благодаря фальшивым документам мужчина, в том числе занял высокую должность в администрации Орджоникидзевского района

В Уфе бывшего первого заместителя местной администрации Игоря Трухневича приговорил к пяти месяцам ограничения свободы. Чиновника признали виновным в приобретении, хранении и использовании заведомо поддельного официального документа. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Сообщается, что Трухневич занял должность первого заместителя администрации Орджоникидзевского района ещё в далёком 2010 году. Примечательно, что должность чиновник занял, в том числе благодаря своему диплому выпускника УГНТУ. Меж тем, как выяснила прокуратура, в данном вузе мужчина не обучался.

— В силу служебных обязанностей чиновник имел доступ к государственной тайне, курировал вопросы ЖКХ и благоустройства, а также строительства, — прокомментировали в прокуратуре.

Как сообщили в ведомстве, подсудимый признал вину и покинул место службы собственному желанию.

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#Азамат Нухов
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