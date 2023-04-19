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В Уфе сотрудник дома детского творчества изготавливал и хранил оружие в гараже

19 апреля 2023, 07:59
45-летний сотрудник дома детского творчества в Уфе был задержан за незаконное изготовление и хранение оружия.

Как сообщает региональное МВД, в гараже мужчины были обнаружены два револьвера, самозарядный и пневмотический пистолеты, а также банки с порохом и около четырехсот патронов разного калибра. Все оружие было изъято, а экспертиза показала, что оно было боеспособным, - пишет ufa.kp.ru.

При задержании мужчина рассказал, что увлекался огнестрельным оружием с детства и даже защитил в университете диплом на эту тему. Он также признался, что начал делать оружие после того, как его ограбили, и осознавал, что его действия нарушают закон. Мужчина заверил, что за все время не использовал свои поделки.

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