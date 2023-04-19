В Уфе сотрудник дома детского творчества изготавливал и хранил оружие в гараже

При задержании мужчина рассказал, что увлекался огнестрельным оружием с детства и даже защитил в университете диплом на эту тему. Он также признался, что начал делать оружие после того, как его ограбили, и осознавал, что его действия нарушают закон. Мужчина заверил, что за все время не использовал свои поделки.