В Уфе сдали скандальный «просроченный» детский сад, который строили с прокурорами

Что касается истории с задержкой сдачи детского сада, то ее уже отмечал и Ратмир Мавлиев в сентябре прошлого года, и прокуратура Кировского района парой недель ранее. Надзорное ведомство тогда после жалоб жителей района, вынужденных возить детей «в город» приехало на объект и застало его едва ли не замороженным, работы там были приостановлены. Прокуратуру такая ситуация не устроила, она взяла ход работ на контроль, а заказчик работ Управление капитального строительства мэрии получило от надзорного ведомства представление.