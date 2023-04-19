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В Уфе сдали скандальный «просроченный» детский сад, который строили с прокурорами

19 апреля 2023, 14:27
Фото: telegram-канал Ратмира Мавлиева

В Кузнецовском затоне Уфы сдали детсад на 260 мест, а должны были сдать в 2021 году

Садик в новом густонаселенном районе открыл свои двери и его уже посетил мэр Уфы Ратмир Мавлиев.

19 апреля в новом и густонаселенном районе Уфы, в Кузнецовском затоне, открыли новый и чрезвычайно долгожданный детский сад на 260 мест. Жители Кировского района ожидали, что садик будет сдан еще до конца 2021 года, однако процесс строительства объекта затянулся.

Однако сначала о хорошем, мэр Уфы Ратмир Мавлиев в своем телеграм-канале порадовал молодых родителей района тем, что уже до конца апреля планируется запустить все группы в полном объеме.

Также сообщил Ратмир Мавлиев и о том, что уже скоро будет благоустроена и прилегающая к садику территория и на ней в рамках акции «Зеленая Башкирия» появится новый сквер.

Что касается истории с задержкой сдачи детского сада, то ее уже отмечал и Ратмир Мавлиев в сентябре прошлого года, и прокуратура Кировского района парой недель ранее. Надзорное ведомство тогда после жалоб жителей района, вынужденных возить детей «в город» приехало на объект и застало его едва ли не замороженным, работы там были приостановлены. Прокуратуру такая ситуация не устроила, она взяла ход работ на контроль, а заказчик работ Управление капитального строительства мэрии получило от надзорного ведомства представление.

 

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#Новости Уфы#Город#Ирина Деревянчук
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