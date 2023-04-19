В Уфе сдали скандальный «просроченный» детский сад, который строили с прокурорами

Posted Сегодня, 14:27
Published Сегодня, 14:27
Modified Сегодня, 14:30
Updated Сегодня, 14:30
19 апреля в новом и густонаселенном районе Уфы, в Кузнецовском затоне, открыли новый и чрезвычайно долгожданный детский сад на 260 мест. Жители Кировского района ожидали, что садик будет сдан еще до конца 2021 года, однако процесс строительства объекта затянулся.
Однако сначала о хорошем, мэр Уфы Ратмир Мавлиев в своем телеграм-канале порадовал молодых родителей района тем, что уже до конца апреля планируется запустить все группы в полном объеме.
Также сообщил Ратмир Мавлиев и о том, что уже скоро будет благоустроена и прилегающая к садику территория и на ней в рамках акции «Зеленая Башкирия» появится новый сквер.
Что касается истории с задержкой сдачи детского сада, то ее уже отмечал и Ратмир Мавлиев в сентябре прошлого года, и прокуратура Кировского района парой недель ранее. Надзорное ведомство тогда после жалоб жителей района, вынужденных возить детей «в город» приехало на объект и застало его едва ли не замороженным, работы там были приостановлены. Прокуратуру такая ситуация не устроила, она взяла ход работ на контроль, а заказчик работ Управление капитального строительства мэрии получило от надзорного ведомства представление.