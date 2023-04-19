В ТПП РБ прошел круглый стол, посвященный новому порядку обучения по охране труда

Обсуждение прошло в очном режиме на площадке ТПП РБ с участием представителей Минтруда РБ, Минздрава РБ, Федерации профсоюзов РБ, обучающих организаций по охране труда. В круглом столе приняли участие представители служб охраны труда крупных предприятий региона, в числе которых АО «Башнефтегеофизика», АО «БСК», ООО «Башкирэнерго», АО «Учалинский ГОК» ПАО «Башинформсвязь», ПАО «Газпром газораспределение Уфа», АО «Башспирт» и другие.

Необходимость встречи с экспертами связана с большим количеством вопросов, с которыми столкнулись как работодатели, так и обучающие организации при применении нового порядка обучения. В марте вступили в силу требования, обязывающие работодателей проводить обучение и проверять знания работников только после регистрации в реестре Минтруда РФ. Очень много нареканий у работодателей вызвала работа самой электронной платформы, которая не даёт чисто техническую возможность пройти необходимые тесты.

Неформальный разговор позволил обозначить наиболее проблемные для всех моменты и по ряду из них предложить свои пути решения.