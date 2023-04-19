В преддверии КИВ-2023 в Минводах прошла пресс-конференция в Москве

В свою очередь, Александр Стуглев рассказал, что в деловой программе выставки запланировано более 20 сессий. На них обсудят энергетику, ЖКХ, туризм, сельское хозяйство и общий предпринимательский потенциал округа. Кроме деловой повестки запланированы спортивная и культурная части. Стуглев отметил, что все входящие в Северо-Кавказский федеральный округ регионы проявили интерес к предстоящему мероприятию.