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В преддверии КИВ-2023 в Минводах прошла пресс-конференция в Москве

19 апреля 2023, 15:21
Фото: ТАСС
3–4 мая 2023 года в Минеральных Водах пройдёт Первая Кавказская инвестиционная выставка (КИВ-2023). В столице РФ провели пресс-конференцию, посвящённую мероприятию. На ней журналистам рассказали о роли выставки в привлечении инвестиций и обозначили программу.

Спикерами выступили замглавы Минэкономразвития РФ Сергей Назаров; директор, председатель правления Фонда Росконгресс Александр Стуглев и гендиректор института развития «Кавказ.РФ» Андрей Юмшанов.

По словам Назарова, КИВ должна стать площадкой, на которой участники выставки будут искать партнёров и подписывать выгодные соглашения. Он также поделился ожиданиями по поводу инвестиционных соглашений, которые привлекут в Северо-Кавказский федеральный округ внебюджетные инвестиции и смогут обеспечить прорывной рост экономики СКФО.

В свою очередь, Александр Стуглев рассказал, что в деловой программе выставки запланировано более 20 сессий. На них обсудят энергетику, ЖКХ, туризм, сельское хозяйство и общий предпринимательский потенциал округа. Кроме деловой повестки запланированы спортивная и культурная части. Стуглев отметил, что все входящие в Северо-Кавказский федеральный округ регионы проявили интерес к предстоящему мероприятию.

Андрей Юмшанов рассказал о том, что на КИВ-2023 будут подписаны крупные партнёрские соглашения.

Выставка состоится при поддержке Минэкономразвития РФ. Организатором выступает Фонд Росконгресс, стратегическим партнером — «Кавказ.РФ».

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