В преддверии КИВ-2023 в Минводах прошла пресс-конференция в Москве

Posted Сегодня, 15:21
Published Сегодня, 15:21
Modified Сегодня, 15:21
Updated Сегодня, 15:21
Спикерами выступили замглавы Минэкономразвития РФ Сергей Назаров; директор, председатель правления Фонда Росконгресс Александр Стуглев и гендиректор института развития «Кавказ.РФ» Андрей Юмшанов.
По словам Назарова, КИВ должна стать площадкой, на которой участники выставки будут искать партнёров и подписывать выгодные соглашения. Он также поделился ожиданиями по поводу инвестиционных соглашений, которые привлекут в Северо-Кавказский федеральный округ внебюджетные инвестиции и смогут обеспечить прорывной рост экономики СКФО.
В свою очередь, Александр Стуглев рассказал, что в деловой программе выставки запланировано более 20 сессий. На них обсудят энергетику, ЖКХ, туризм, сельское хозяйство и общий предпринимательский потенциал округа. Кроме деловой повестки запланированы спортивная и культурная части. Стуглев отметил, что все входящие в Северо-Кавказский федеральный округ регионы проявили интерес к предстоящему мероприятию.
Андрей Юмшанов рассказал о том, что на КИВ-2023 будут подписаны крупные партнёрские соглашения.
Выставка состоится при поддержке Минэкономразвития РФ. Организатором выступает Фонд Росконгресс, стратегическим партнером — «Кавказ.РФ».