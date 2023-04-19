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В Кировском районном суде Уфы допросят Алексея Навального*

19 апреля 2023, 11:15
Фото: пресс-служба Кировского райсуда Уфы

В Уфе на заседании суда по делу Лилии Чанышевой* допросят Алексея Навального*

Допрашивать Навального* по ВКС из колонии во Владимирской области будут по ходатайству защиты Чанышевой.

Сегодня, 19 апреля в Кировском районном суде Уфы пройдет очередное заседание по уголовному делу в отношении Лилии Чанышевой, внесенной Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов. Сидевшую в СИЗО в Москве женщину в конце зимы этапировали в Уфу, где в Кировском суде идет рассмотрение ее дела. Обвиняют Лилию Чанышеву в создании экстремистского сообщества, а также в публичных призывах к экстремистской деятельности, также по делу проходит и Рустем Мулюков, его обвиняют в участии в экстремистском сообществе.

— По ходатайству стороны защиты в судебном заседании будет допрошен в качестве свидетеля защиты Новальный Алексей Анатольевич, посредством видеоконференц связи, — сообщили в пресс-службе Кировского райсуда, мы же в свою очередь уточним, что Навальный, как и Лилия Чанышева признан экстремистом и террористом.

В данный момент Навальный уже осужден и отбывает наказание в ФКУ ИК-6 УФСИН России во Владимирской области.

Напомним, в ноябре 2021 года Лилию Чанышеву взяли под стражу в том же Кировском райсуде. Обвинения в создании экстремистского сообщества экс-координатору штаба Навального** в Уфе вменили и отправили ее ждать суда в московское СИЗО, откуда к весне через Челябинск привезли в родной город, где уже второй месяц проходят заседания суда.

*Внесены Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.
**Штабы Алексея Навального признаны экстремистскими и запрещены в России.

 

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#Новости Уфы#Общество#Ирина Деревянчук
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