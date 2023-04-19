В Кировском районном суде Уфы допросят Алексея Навального*

Сегодня, 19 апреля в Кировском районном суде Уфы пройдет очередное заседание по уголовному делу в отношении Лилии Чанышевой, внесенной Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов. Сидевшую в СИЗО в Москве женщину в конце зимы этапировали в Уфу, где в Кировском суде идет рассмотрение ее дела. Обвиняют Лилию Чанышеву в создании экстремистского сообщества, а также в публичных призывах к экстремистской деятельности, также по делу проходит и Рустем Мулюков, его обвиняют в участии в экстремистском сообществе.