В Кировском районном суде Уфы допросят Алексея Навального*

Posted Сегодня, 11:15
Published Сегодня, 11:15
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Updated Сегодня, 11:18
Сегодня, 19 апреля в Кировском районном суде Уфы пройдет очередное заседание по уголовному делу в отношении Лилии Чанышевой, внесенной Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов. Сидевшую в СИЗО в Москве женщину в конце зимы этапировали в Уфу, где в Кировском суде идет рассмотрение ее дела. Обвиняют Лилию Чанышеву в создании экстремистского сообщества, а также в публичных призывах к экстремистской деятельности, также по делу проходит и Рустем Мулюков, его обвиняют в участии в экстремистском сообществе.
— По ходатайству стороны защиты в судебном заседании будет допрошен в качестве свидетеля защиты Новальный Алексей Анатольевич, посредством видеоконференц связи, — сообщили в пресс-службе Кировского райсуда, мы же в свою очередь уточним, что Навальный, как и Лилия Чанышева признан экстремистом и террористом.
В данный момент Навальный уже осужден и отбывает наказание в ФКУ ИК-6 УФСИН России во Владимирской области.
Напомним, в ноябре 2021 года Лилию Чанышеву взяли под стражу в том же Кировском райсуде. Обвинения в создании экстремистского сообщества экс-координатору штаба Навального** в Уфе вменили и отправили ее ждать суда в московское СИЗО, откуда к весне через Челябинск привезли в родной город, где уже второй месяц проходят заседания суда.
*Внесены Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.
**Штабы Алексея Навального признаны экстремистскими и запрещены в России.