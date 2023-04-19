В Башкирии против замдиректора института возбудили восемь уголовных дел

Posted Сегодня, 07:50
Published Сегодня, 07:50
Modified Сегодня, 08:24
Updated Сегодня, 08:24
В Уфе возбудили восемь уголовных дел против замдиректора филиала СамГУПС (институт путей и сообщения). Мужчину обвинили в получении взяток от студентов учебного заведения. Об этом сообщает пресс-служба Центрального межрегионального управления на транспорте СК России.
Сообщается, что подозреваемый в 2020 и 2021 годах получал от студентов университета, обучающихся организовывать эксплуатацию на железной дороге подвижного состава, взятки в сумме от 15000 до 20000 рублей за изготовление дипломной работы, написание положительного отзыва и дальнейшее способствование получению положительной оценки на государственной итоговой аттестации при защите дипломного проекта.
Преступление было выявлено в результате проведения оперативно — розыскных мероприятий сотрудниками УТ МВД России по ПФО. Получения студентами ненадлежащего уровня технического образования могло помешать поддержанию уровня транспортной безопасности на высоком уровне.