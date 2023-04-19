mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:50

Published Сегодня, 07:50

Modified Сегодня, 08:24

Updated Сегодня, 08:24

В Башкирии против замдиректора института возбудили восемь уголовных дел

19 апреля 2023, 07:50

В Башкирии замдиректора института обвинили во взяточничестве

Мужчину обвиняют во взяточничестве

В Уфе возбудили восемь уголовных дел против замдиректора филиала СамГУПС (институт путей и сообщения). Мужчину обвинили в получении взяток от студентов учебного заведения. Об этом сообщает пресс-служба Центрального межрегионального управления на транспорте СК России.

Сообщается, что подозреваемый в 2020 и 2021 годах получал от студентов университета, обучающихся организовывать эксплуатацию на железной дороге подвижного состава, взятки в сумме от 15000 до 20000 рублей за изготовление дипломной работы, написание положительного отзыва и дальнейшее способствование получению положительной оценки на государственной итоговой аттестации при защите дипломного проекта.

Преступление было выявлено в результате проведения оперативно — розыскных мероприятий сотрудниками УТ МВД России по ПФО. Получения студентами ненадлежащего уровня технического образования могло помешать поддержанию уровня транспортной безопасности на высоком уровне.

#Азамат Нухов
Подпишитесь
Уфимцы массово обратились к властям города
Сегодня, 10:43
«Видимо, какой-то бонус школе»: учеников в Башкирии обязали изучать новый предмет
Сегодня, 09:54
Возбуждено уголовное дело после гибели девочки в Уфе, которая хотела увидеть Хабирова
Сегодня, 07:39
Какими будут электронные повестки у жителей Башкирии, которые пришлют уже этой весной
Сегодня, 10:20
ГК «Жилой Квартал» объявляет старт продаж новой очереди ЖК «Зубово Life Garden»
Вчера, 10:23
В Уфе отменили популярное мероприятие в День Победы
Вчера, 10:28