В Башкирии против замдиректора института возбудили восемь уголовных дел

Сообщается, что подозреваемый в 2020 и 2021 годах получал от студентов университета, обучающихся организовывать эксплуатацию на железной дороге подвижного состава, взятки в сумме от 15000 до 20000 рублей за изготовление дипломной работы, написание положительного отзыва и дальнейшее способствование получению положительной оценки на государственной итоговой аттестации при защите дипломного проекта.