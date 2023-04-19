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В Башкирии простились с погибшим в ходе СВО Алексеем Комаровым

19 апреля 2023, 03:45
Фото: 1MI
Траурная церемония прошла днем ранее в селе Бердяш Зилаирского района

В селе Бердяш Зилаирского района состоялась церемония прощания с погибшим в ходе спецоперации Алексеем Комаровым. Об этом сообщил днем ранее, 18 апреля, на своей странице в соцсетях сообщил глава администрации муниципалитета Борис Мелкоедов.

Фото: Борис Мелкоедов/ VK.com

Сообщается, что Алексей Комаров погиб при выполнении боевых задач в ходе СВО. В свою очередь, Борис Мелкоедов выразил благодарность окружению погибшего, сформировавшему его как личность и «такого человека, который пошел на битву, дал ему силу и мужество принимать такие решения». Помимо этого глава муниципалитета выразил свои соболезнования матери погибшего, отметив, что жители района разделяют с ней горечь утраты.

— Мы не знаем, сколько нам предстоит жить. Но в наших силах прожить достойно и в наших силах совершать поступки. Поступки, достойные мужчин, достойные граждан. И Алексей такой поступок совершил. Он отдал самое ценное, что есть у нас. Он отдал свою жизнь за то, чтобы мы жили так, как привыкли жить по своему разумению, со своими ценностями, — написал Мелкоедов в соцсетях.
#Азамат Нухов#Общество
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