В Башкирии простились с погибшим в ходе СВО Алексеем Комаровым

Сообщается, что Алексей Комаров погиб при выполнении боевых задач в ходе СВО. В свою очередь, Борис Мелкоедов выразил благодарность окружению погибшего, сформировавшему его как личность и «такого человека, который пошел на битву, дал ему силу и мужество принимать такие решения». Помимо этого глава муниципалитета выразил свои соболезнования матери погибшего, отметив, что жители района разделяют с ней горечь утраты.