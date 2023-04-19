Названа точная дата отключения отопления в Уфе

Posted Сегодня, 13:18
Published Сегодня, 13:18
Modified Сегодня, 13:22
Updated Сегодня, 13:22
С середины апреля жители Уфа начинают интересоваться насущным вопросом — когда власти будут отключать отопление. Особенно остро этот вопрос стоит в свете испытаний теплосетей и необычно теплой весны, жители нередко жалуются на то, что «отапливают улицы».
Постановление датированное сегодняшним числом, 19 апреля, содержит директиву теплоснабжающим организациям, обеспечивающим централизованное теплоснабжение потребителей, завершить отопительный сезон с 24 апреля.
Mkset обратился за комментариями в пресс-службу администрации Уфы и опубликует комментарий после его получения.
Известно, что отопительный сезон завершается после того, как в населенном пункте устанавливается стабильная положительная температура, настолько стабильная, что среднесуточная температура воздуха на протяжении пяти дней не опускается ниже 8 градусов. Решение о том когда отключать отопление принимают исключительно местные власти. Можно ли включить отопление обратно после отключения и как происходит процесс отключения централизованного отопления Mkset рассказывал здесь.