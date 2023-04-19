Названа точная дата отключения отопления в Уфе

Известно, что отопительный сезон завершается после того, как в населенном пункте устанавливается стабильная положительная температура, настолько стабильная, что среднесуточная температура воздуха на протяжении пяти дней не опускается ниже 8 градусов. Решение о том когда отключать отопление принимают исключительно местные власти. Можно ли включить отопление обратно после отключения и как происходит процесс отключения централизованного отопления Mkset рассказывал здесь.