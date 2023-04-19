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Published Сегодня, 13:18

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Updated Сегодня, 13:22

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Названа точная дата отключения отопления в Уфе

19 апреля 2023, 13:18
Фото: 1MI

Отопление в Уфе отключат уже 24 апреля

Документ за подписью мэра Уфы Ратмира Мавлиева распространяет одна из управляющих компаний города.

С середины апреля жители Уфа начинают интересоваться насущным вопросом — когда власти будут отключать отопление. Особенно остро этот вопрос стоит в свете испытаний теплосетей и необычно теплой весны, жители нередко жалуются на то, что «отапливают улицы».

Постановление датированное сегодняшним числом, 19 апреля, содержит директиву теплоснабжающим организациям, обеспечивающим централизованное теплоснабжение потребителей, завершить отопительный сезон с 24 апреля.

 

Фото: документ от управляющей компании

Mkset обратился за комментариями в пресс-службу администрации Уфы и опубликует комментарий после его получения.

Известно, что отопительный сезон завершается после того, как в населенном пункте устанавливается стабильная положительная температура, настолько стабильная, что среднесуточная температура воздуха на протяжении пяти дней не опускается ниже 8 градусов. Решение о том когда отключать отопление принимают исключительно местные власти. Можно ли включить отопление обратно после отключения и как происходит процесс отключения централизованного отопления Mkset рассказывал здесь.

Когда отключат отопление в Уфе в 2023 году
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#Новости Уфы#Ирина Деревянчук#Город
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