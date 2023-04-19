Сохраняя природу: УЗПМ представил продукцию «Бионорд» на экологическом форуме в Уфе

Posted Сегодня, 05:01
Published Сегодня, 05:01
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Updated Сегодня, 05:01
В рамках тематической специализированной выставки «Экология и технологии» компании из России, Беларуси, Казахстана и Таджикистана представили актуальное природоохранное оборудование, ресурсосберегающие технологии и спецтехнику мирового уровня.
В числе компаний, участвовавших в выставке и деловой программе форума, — «Уральский завод противогололедных материалов» (УЗПМ), чья продукция для Уфы в последние годы как никогда актуальна. Не секрет, что температурные скачки, обильные снегопады и проблемы с уборкой снега сковывают Уфу ледяной коркой, как минимум, на несколько месяцев. При этом по весне — как, например, сейчас — те же факторы провоцируют превышение пыли в воздухе, что в совокупности с сильным ветром делает из некогда «зеленого мегаполиса» город на краю пустыни. И для льда, и для пыли УЗПМ как крупнейший в стране производитель современных противогололедных материалов предлагает эффективные и безопасные решения, которые безукоризненно отвечают заявленной экологической повестке.
В частности, в конце 2022 года УЗПМ получил сертификаты соответствия требованиям новому ГОСТ Р 58427-2020 на противогололедные материалы — первым в России. По этим стандартам реагенты обязаны соответствовать более высоким требованиям в вопросах экологичности и коррозионной активности, вдвое ужесточены требования по коррозионному воздействию на городскую инфраструктуру. При этом средства борьбы с гололедом, применяемые в пешеходных зонах, не должны оказывать негативное воздействие на обувь и должны быть гипоаллергенными. Важно, что новый стандарт работает и на понижение запыленности в городах, поэтому ужесточены требования к размерам гранул мелкой фракции, которыми обрабатывают дороги зимой. Материалы УЗПМ полностью соответствуют актуальным требованиям нового национального стандарта — это подтверждено необходимыми сертификатами Государственной экологической экспертизы.
Генеральный менеджер дистрибутивных продаж УЗПМ Дмитрий Зайничковский отметил, что в линейке продукции «Бионорд» — четыре ключевых марки. Это «Бионорд Universal», который используется для использования на дорогах с твердым покрытием любого типа, содержит биофильную и антикоррозионную добавки. По данным ГИБДД, количество ДТП на дорогах, обработанных этих составом, уменьшается на 15-30%. «Бионорд Green» используется для уборки на придомовых территориях, игровых площадках, пешеходных дорожках и в парковых зонах. У «Бионорд Pro» — повышенная плавящая способность, этот материал используют на дорогах, в проездах, на территориях коммерческих объектов и других поверхностях, не требующих деликатного ухода. «Бионорд Pro Plus» — комбинированное антигололедное средство с высокой плавящей способностью и добавлением мраморной крошки в качестве фрикционного материала.
По словам заместителя коммерческого директора ТД УЗПМ Рудольфа Пономарева, в настоящее время Уфа закупает противогололедные материалы по ГОСТу, на которые переходит большинство городов. Прошлой осенью предприятие заключило с администрацией Уфы муниципальные контракты на поставки «Бионорда» двух типов — твердый материал для дорог и комбинированный для тротуаров и пешеходных зон.
— По нашим оценкам, если переводить весь город или хотя бы большую его часть на противогололедный материал, то Уфа закупает примерно четверть объема от необходимого для полноценной уборки. Это проблема не только в Башкирии, но и в других регионах: материалами обрабатывают лишь основные улицы и магистрали, поскольку у города есть ограничения и по бюджету, и по ресурсам. Наверное, нет дорожника или специалиста администрации, который не хотел бы, чтобы город содержался с помощью современной техники и современных материалов. Поэтому после использования реагентов в центральной части города закупка материалов обычно увеличивается, а зона применения — постепенно расширяется, — уточняет Рудольф Пономарев.
Добавим, что в соответствии с новыми стандартами многокомпонентные средства борьбы со скользкостью УЗПМ работают быстро и эффективнее, чем более распространенная техническая соль и пескосоляные смеси. При этом расход ПГМ ощутимо меньше, что в итоге экономит бюджет и снижает объем работы подрядчиков.
Конечно, появление нового ГОСТа песок и пыль с дорог не уберет. Согласно стандартам, песок и пескосоляные смеси остаются рабочими вариантами против скользкости наряду с реагентами, хотя к ним требования также изменились:
— Тот же самый песок, который закупают заказчики для содержания дорог, должен быть соответствующего гранулометрического состава, проходить по безопасности продукции и так далее. И это тоже снижает объем пыления. То есть если в частном секторе городов и на дорогах с низкой интенсивностью движения по-прежнему применяется песок, то он уже должен быть принципиально иного качества, чем тот, что закупался ранее. Этот комплексный подход в конечном счете поднимает планку содержания дорожной инфраструктуры и экостандартов в целом.
Также отметим, что Уфа планируется закупить «Бионорд шампунь», который используется для мытья городской инфраструктуры, дорог, заграждений, остановок и т. д. Отметим, что «Шампунь» уже применялся в Уфе в прошлом году.
— Инновационная разработка прошлого года «Бионорд-Антипыль» в Уфе пока не используется, но уже поставляется в некоторые регионы Северного Кавказа и Сибири, где проблема с запылением очень критична. Мы были бы рады, если бы власти Уфы рассмотрели бы применение «Антипыли» на территории города, поскольку Башкортостан в целом тоже близок к степным зонам. Кроме того, есть много неукрепленных обочин, идет огромное количество строительства — и не всегда машины выезжают оттуда чистыми. Это и неприятно для жителей, и опасно для аллергиков и больным хроническими заболеваниями легких и сердечно-сосудистой системы.
Рудольф Пономарев также подчеркивает, что пока закупки ни «Шампуня», ни «Антипыли» не всегда закладываются в городские бюджеты, поскольку это не традиционные работы для городской инфраструктуры. В этом смысле даже заказчикам порой бывает непросто обосновать такие поставки современных материалов, поскольку эта сфера только развивается. Тем не менее проблема остается проблемой: дорожники привыкли «прибивать» пыль водой, но за несколько часов дорога высыхает и процесс пыления возобновляется. «Антипыль» способна решить проблему на более долгий срок: состав наносится на обочину и от 5 до 10 дней пыление на этой территории значительно уменьшается, частицы становятся более вязкими и хорошо убираются дорожным пылесосом.
Основная продукция УЗПМ — противогололедные материалы для зимнего содержания дорог — используют более, чем 50 регионов страны для поддержания своей дорожной инфраструктуры в чистоте. Поставки также осуществляются для сетей ритейла, сочинского кластера «Роза Хутор», объектов культурного наследия — «Эрмитажа» и музеев Московского Кремля, ВДНХ, Сколково, крупнейших энергетических компаний и промышленных предприятий. Также продукцию приобретают управляющие компании и клининг-проекты, она доступна и для частных лиц в розничной продаже.
— География использования наших материалов развивается не направлениями — поскольку наши реагенты используют от Магадана до Калининграда. Мы, скорее, «прорастаем» вглубь, то есть от более крупных городов-миллионников мы двигаемся к муниципалитетам поменьше, то есть даже есть города менее 100 тысяч жителей, где переходят на современные противогололедные материалы. Что касается Башкирии, то на форуме, например, мы общались с представителями Кумертау, Салавата, Нефтекамска, — комментирует Рудольф Пономарев.
В завершение отметим, что первый заместитель министра природных ресурсов и экологии России Константин Цыганов, посетивший форум, высоко оценил эффективность работы в сфере охраны окружающей среды в регионе:
— Вопросы экологии — в числе самых актуальных для людей. Это комфорт и безопасность нашей жизни. В Башкортостане — более 200 особо охраняемых природных территорий, развивается система обращения с твердыми коммунальными отходами. В региональных экологических акциях 2022 года приняли участие 2 млн человек. Все это говорит об актуальности эко-повестки.
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