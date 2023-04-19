Сохраняя природу: УЗПМ представил продукцию «Бионорд» на экологическом форуме в Уфе

Рудольф Пономарев также подчеркивает, что пока закупки ни «Шампуня», ни «Антипыли» не всегда закладываются в городские бюджеты, поскольку это не традиционные работы для городской инфраструктуры. В этом смысле даже заказчикам порой бывает непросто обосновать такие поставки современных материалов, поскольку эта сфера только развивается. Тем не менее проблема остается проблемой: дорожники привыкли «прибивать» пыль водой, но за несколько часов дорога высыхает и процесс пыления возобновляется. «Антипыль» способна решить проблему на более долгий срок: состав наносится на обочину и от 5 до 10 дней пыление на этой территории значительно уменьшается, частицы становятся более вязкими и хорошо убираются дорожным пылесосом.