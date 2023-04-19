Руководитель ООО «Меркатор Холдинг» Станислав Николаев передал музею ценную икону

Posted 19 апреля, 15:02
Published 19 апреля, 15:02
Modified Сегодня, 15:09
Updated Сегодня, 15:09
Отметим, что оригинал иконы был написан еще в XIV веке, а в середине XIX века известный художник Николай Подключников создал ее уменьшенную копию. Как отметил предприниматель, представленный на иконе образ имеет несвойственный Спасителю строгий и испытывающий вид, и в этом состоит особенность святыни.
На церемонии вручения иконы директор ГИМ Алексей Левыкин отметил, что для музея святыня имеет особенно важное значение, поскольку здесь собрана самая крупная коллекция работ Подключникова. Мастер, трудившийся над иконой, был первым, кто провел реставрацию икон Успенского собора.
Обратим внимание, что бизнесмен и ранее дарил храмам редкие святыни. Например, икона «Спас Москворецкий» долгое время считалась утерянной. Меценат разыскал ее и подарил Собору Василия Блаженного. Подарок Николаева был особенно ценен, ведь с 1927 года икону считали потерянной. Свое второе название икона получила от почитателей. считалось, что икона способна исцелять. Среди верующих было немало рассказов и примеров, доказывающих это.
Станислав Николаев является экс-руководителем компании «Сани Ойл Групп» и экс-советником госсекретаря Союза России и Белоруссии. Сегодня он занимает должность председателя совета директоров ООО «Меркатор Холдинг» и является генеральным директором предприятия «Трансстрой». Бизнесом он занимается уже тридцать пять лет. У него есть десять наград федерального и регионального значения.