Руководитель ООО «Меркатор Холдинг» Станислав Николаев передал музею ценную икону

Обратим внимание, что бизнесмен и ранее дарил храмам редкие святыни. Например, икона «Спас Москворецкий» долгое время считалась утерянной. Меценат разыскал ее и подарил Собору Василия Блаженного. Подарок Николаева был особенно ценен, ведь с 1927 года икону считали потерянной. Свое второе название икона получила от почитателей. считалось, что икона способна исцелять. Среди верующих было немало рассказов и примеров, доказывающих это.