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РЭО огласил рейтинг федеральных округов РФ по утилизации

19 апреля 2023, 17:47
Фото: reo.ru
Российский экологический оператор представил информацию о состоянии сферы утилизации в Российской Федерации с учетом планов по формированию экономики замкнутого цикла в стране.

Лидером рейтинга по объемам утилизации полимерных материалов, отходов стекла, макулатуры и резины стал Центральный федеральный округ РФ, на 192 заводах которого ежегодно перерабатывается 3,15 млн тонн отходов.

Согласно заявлению гендиректора РЭО Дениса Буцаева, Российский экологический оператор закончил работать над сбором данных о количестве и мощностях комплексов по утилизации твердых коммунальных отходов по основным фракциям — полимерам, стеклу, бумаге и резине. Совокупная мощность 662 предприятий по утилизации отходов от использования товаров (ОИТ), действующих на территории Российской Федерации, ежегодно достигает 8,1 млн тонн. Компании предоставили эти данные РЭО в добровольном порядке для последующего их использования при создании реестра утилизаторов. Об этом пишет gorod55.ru.

Второе место в рейтинге по объему утилизации ТКО занял Приволжский федеральный округ с 124 комплексами по утилизации ТКО. Третьим стал Северо-Западный округ, где введено в эксплуатацию 113 таких предприятий, в Сибирском — 81, в Южном — 66, в Уральском — 59, в Дальневосточном — 21, в Северо-Кавказском — 6.

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