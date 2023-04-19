РЭО огласил рейтинг федеральных округов РФ по утилизации

Согласно заявлению гендиректора РЭО Дениса Буцаева, Российский экологический оператор закончил работать над сбором данных о количестве и мощностях комплексов по утилизации твердых коммунальных отходов по основным фракциям — полимерам, стеклу, бумаге и резине. Совокупная мощность 662 предприятий по утилизации отходов от использования товаров (ОИТ), действующих на территории Российской Федерации, ежегодно достигает 8,1 млн тонн. Компании предоставили эти данные РЭО в добровольном порядке для последующего их использования при создании реестра утилизаторов. Об этом пишет gorod55.ru.