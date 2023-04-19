РЭО огласил рейтинг федеральных округов РФ по утилизации

Posted Сегодня, 17:47
Published Сегодня, 17:47
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Updated Сегодня, 17:53
Лидером рейтинга по объемам утилизации полимерных материалов, отходов стекла, макулатуры и резины стал Центральный федеральный округ РФ, на 192 заводах которого ежегодно перерабатывается 3,15 млн тонн отходов.
Согласно заявлению гендиректора РЭО Дениса Буцаева, Российский экологический оператор закончил работать над сбором данных о количестве и мощностях комплексов по утилизации твердых коммунальных отходов по основным фракциям — полимерам, стеклу, бумаге и резине. Совокупная мощность 662 предприятий по утилизации отходов от использования товаров (ОИТ), действующих на территории Российской Федерации, ежегодно достигает 8,1 млн тонн. Компании предоставили эти данные РЭО в добровольном порядке для последующего их использования при создании реестра утилизаторов. Об этом пишет gorod55.ru.
Второе место в рейтинге по объему утилизации ТКО занял Приволжский федеральный округ с 124 комплексами по утилизации ТКО. Третьим стал Северо-Западный округ, где введено в эксплуатацию 113 таких предприятий, в Сибирском — 81, в Южном — 66, в Уральском — 59, в Дальневосточном — 21, в Северо-Кавказском — 6.