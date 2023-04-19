Уфимцы массово обратились к властям города

Позднее также стало известно, что власти планируют облагородить территорию сквера Михалева, расположенного у Дворца спорта. На работы планируется выделить порядка 65,1 миллиона рублей. Сам же сквер, по словам сити-менеджера Ратмира Мавлиева, будет выполнен в хоккейной тематике. Жителей близлежащих домов такие новости не обрадовали. Так, многие считают, что на территории микрорайона и без этого хватает скверов и зон отдыха, а ярмарки же напротив — будет не хватать.