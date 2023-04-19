Уфимцы массово обратились к властям города

Posted Сегодня, 10:43
Published Сегодня, 10:43
Modified Сегодня, 10:48
Updated Сегодня, 10:48
В Уфе убирают торговые ряды на площадке перед Дворцом спортом. Впервые об этом стало известно в конце прошлой недели. Как пояснил позднее глава Октябрьского района города Сергей Плотников, ангары могут представлять собой угрозу жизни и безопасности как торговцев, так и посетителей. Меж тем демонтаж ангаров вызвал большой ажиотаж среди жителей города.
Позднее также стало известно, что власти планируют облагородить территорию сквера Михалева, расположенного у Дворца спорта. На работы планируется выделить порядка 65,1 миллиона рублей. Сам же сквер, по словам сити-менеджера Ратмира Мавлиева, будет выполнен в хоккейной тематике. Жителей близлежащих домов такие новости не обрадовали. Так, многие считают, что на территории микрорайона и без этого хватает скверов и зон отдыха, а ярмарки же напротив — будет не хватать.
Так, по мнению Зульфии Ф. ярмарка была необходима не только для горожан, но и для жителей сёл, приезжавших в Уфу. Инициатива же о демонтаже павильонов, по мнению женщины, «губит село», жители которого и без этого испытывают финансовые трудности.
— Ярмарка удобна ВСЕМ жителям Уфы. И села. Рядом автовокзал. Со всех районов сюда едут сельчане!!! У нас в республике преобладание сельского населения! Почему вы решили убить село? Кто вам дал такое право? На селе денег нет! Хоть таким образом, реализуя урожай и мясо в Уфе, сельчане могли хоть как-то влачить ужасное существование!
Вы ГУБИТЕ село! И город, — пишет женщина в соцсетях.
По мнению некоторых жителей, рынок очень любили местные пенсионеры, за много лет привыкшие к нему.
— Это абсолютное вредительство, а не благоустройство. Пожилые граждане и не только, привыкшие ходить на рынок, глазам своим не верят. Скверов в этом месте достаточно. Сквер им. Михалёва есть. Через дорогу — Учительский сквер. За Дворцом Спорта — парк «Уфимские Липы». Что ещё нужно? Деньги нужно тратить, если они действительно лишние в 2023-м году (???), на что-то по-настоящему полезное и важное, — Татьяна К.
— Верните Ярмарку! Почему все делается против народа? В этом микрорайоне в основном проживают оседлые жильцы — пенсионеры, которые могли покупать свежие, натуральные сельхозпродукты. Фермеры, выращивающие сельхоз продукцию, тоже оставались довольными, что могли реализовать выращенне овощи и получить небольшую выгоду для своего хозяйство. Ярмарка нужна и городским, и сельским жителям! Всю жизнь существовали торговые ряды сельхозпродуктов. Уважаемые Господа — чиновники. Просим вас услышать нас! В нашем микрорайоне скверов достаточно, но условия приобретения сельхозпродуктов всем необходимо, оставьте, пожалуйста, нашу Ярмарку!
Жители города также сходятся во мнении, что ярмарка нужна фермерам, которые могут реализовать там продукцию «со своего огорода».
— Ярмарка не просто удобна, она просто необходима жителям Уфы и башкирским фермерам. Круглый год население покупает на ярмарке и мясо, и овощи, и фрукты. Летом ягоды, грибы, зелень. Как это всё взять и снести? Скверов и зелени в микрорайоне вполне хватает, позаботьтесь лучше о людях, о детях, о пожилых., не все могут ездить на Центральный рынок, да и цены там совсем другие… Нет, это ж надо додуматься до такого, в голове не укладывается, — Мария К.
Фермерская ярмарка на площади дворца спорта — единственное место для реализации фермерских продуктов не только октябрьского и советского района, но и всего города, а также близко расположенных районов РБ. Если ее сейчас снести, пенсионеры что будут есть? Как же распоряжение Мишустина от 30.01.21 г N 208-р п.1ч.1 " выделить удобные места для торговли и продлить договора на размещение торговых объектов без проведения торгов»??? По указанию мера Уфы необходимо поставить торговые павильоны в одном стиле- так ставьте! Кто мешает? Один шатер демонтировали- там и стройте! Действующий шатер — оставьте народу! У меня оба родителя — инвалиды. Они не могут ехать своим ходом за свежими продуктами! На дворец спорта (на ярмарку) могут дойти своими ногами! Оставьте фермерам шатер на прежнем месте для реализации продукции, выращенных на своем огороде- это последняя возможность им хоть как-то выжить! Не думаете о пенсионерах, подумайте о сельском хозяйстве! В. В. Путин сказал- развивать сельское хозяйство… А не убивать его! Идёт спецоперация — эти же самые фермеры, которых сейчас хотят оставить без штанов, собирают 1-2 раза в месяц посылки в зону сво для наших же ребят, — Надежда Б.
Уфимцы также переживают за жителей сел, более того, по их мнению избавление от ангаров на Дворце в долгосрочной перспективе может повлечь за собой возникновение в городе стихийных точек торговли.
— Да 15 лет в проекте. Как жить сельчанам? В селах, из-за того что не где реализовать продукцию, да и молодежь вся уезжает, на улицу 1 или 2 коровы осталось, птицу и то под вопросом, лишнюю продать совсем будет негде. Прежде чем снести «Ярмарку „нужно организовать для населения торговые места, как в других городах Башкирии.
Ведь население Уфы в основном состоит из сельчан, хоть и давно живущих в городе.
Не будет торговых точек, будут стихийные (с коробками, ящиками и мусором)возле магазинов в любое время года. Как не поймете. Уфа это большая деревня посреди Башкирии и сельскую продукцию нужно продать, особенно пенсионерам и животноводам, а так же в это очень нуждаются наши Уфимцы. Не заставляйте искать ухищрения и искать лазейки что бы выжить, — Зухра Х.