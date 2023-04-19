«Пятёрочка» анонсировала старт акции с челленджем в Likee

Posted Сегодня, 04:30
Published Сегодня, 04:30
Modified Сегодня, 04:30
Updated Сегодня, 04:30
Акция в «Пятёрочке» пройдет с 18 апреля по 22 мая текущего года. За покупки во всех магазинах сети клиентам вручают необычные коллекционные монеты с уникальным дизайном, выполненные в технике состаривания металлов — меди, серебра и золота.
Юным коллекционерам приготовили приключение: они смогут использовать монеты как фишки в настольной игре и узнают, кому первым удастся добраться до острова под названием «Пятёрочка». Монетами можно также играть с друзьями — подбрасывать их, стараясь набрать большее количество очков.
«Магазин сокровищ» насчитывает 27 монет, одна из которых — фирменная от торговой сети «Пятёрочка» и еще две — от ее партнеров: популярных бренда Rexona, а также сервиса Х5 Пакет. В каждой упаковке с редкой монетой есть специальный код — его нужно зарегистрировать на интернет-портале klad.5ka.ru, чтобы стать участником розыгрыша ценных призов. Следует отметить, что в коллекции есть и счастливые монеты — они непременно принесут владельцам удачу.
Для участия в очередной акции торговой сети «Пятёрочка» нужно сделать покупки в магазине или же воспользоваться услугами доставки. Одна монета полагается за каждые 600 рублей в чеке.
Для быстрого сбора полной коллекции приобретайте товары, являющиеся партнерами акции, или активируйте подписку на сервис Х5 Пакет — за это выдается дополнительная монета. Однако можно и купить «сокровище» — оно стоит 64 рубля. Кроме того, в продаже — настольная приключенческая карта-игра и кошелек для хранения монет. Стоимость товаров — 349 и 299 рублей соответственно.
Разработчики мобильного приложения «Пятёрочка» запустили онлайн-игру «Магазин сокровищ» с реальными призами. Геймерам предлагают 55 уровней «три-в-ряд» различной сложности с различными препятствиями и бонусами. Пройти их полностью под силу исключительно настоящим профи.
За каждый уровень предусматриваются подарки от «Пятёрочки», а также от ее партнеров. В числе призов — 45 дней подписки на онлайн-кинотеатр «Иви» и до пяти тысяч баллов на карту «Х5 Клуба».
Игроки, прошедшие 35 уровней, примут участие в розыгрыше почти 200 суперпризов: наушников, смартфонов, планшетов, путешествий и других. Для повышения шансов на победу организаторы акции рекомендуют приобретать товары в «Пятёрочке» с использованием карты «Х5 Клуба».
Следует отметить, что соцсеть Likee запустит 25 апреля очередной челлендж, активные участники которого получат призы. Необходимо будет активировать маску пирата, повторить движения танца под трек сети «Пятёрочка» и разместить видеоролик с хештегом #МагазинСокровищ.
Руководитель управления трейд-маркетинга «Пятёрочки» Надежда Сидорова рассказала, что в минувшем году торговая сеть провела похожую акцию, и она лидировала среди всех предыдущих аналогичных акций по количеству выданных игрушек на одного пользователя.
«Уверена, что „Магазин сокровищ“ также понравится покупателям — и не только детям, но и их родителям, ведь такой акции с монетами раньше не было, — отметила Сидорова. — Это совершенно новая и увлекательная игра, которая поможет подарить ребенку новое хобби и пробудить в нем дух приключений».
Подробная информация об акции «Магазин сокровищ» — на интернет-портале klad.5ka.ru.
Напомним: торговая сеть «Пятёрочка» входит в состав X5 Group — ведущей розничной продуктовой компании в России, которой подконтрольны сети «Чижик» и «Перекрёсток». По состоянию на март текущего года в 69 субъектах РФ работало 19 500 магазинов «Пятёрочка».
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