«Пятёрочка» анонсировала старт акции с челленджем в Likee

«Магазин сокровищ» насчитывает 27 монет, одна из которых — фирменная от торговой сети «Пятёрочка» и еще две — от ее партнеров: популярных бренда Rexona, а также сервиса Х5 Пакет. В каждой упаковке с редкой монетой есть специальный код — его нужно зарегистрировать на интернет-портале klad.5ka.ru, чтобы стать участником розыгрыша ценных призов. Следует отметить, что в коллекции есть и счастливые монеты — они непременно принесут владельцам удачу.