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Обвиненному в превышении полномочий мэру города Башкирии продлили меру пресечения

19 апреля 2023, 08:06
Фото: 1MI

Мэру Салавата продлили меру пресечения до 9 июня

Меры пресечения, избранная ранее для Игоря Миронова, продляется до 9 июня

Советский районный суд Уфы продлил меру пресечения главе администрации Салавата Игорю Миронову. Таким образом, избранная для него ранее мера пресечения в виде запрета определенных действий продлевается до 9 июня. Все ранее наложенные запреты сохраняются. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Напомним, Игорю Миронову были предъявлены обвинения по статье о превышении должностных полномочий. По версии следствия, чиновник умышленно передал все электросети города предпринимателю на 50 лет.

Предполагается, что в августе 2020 года Миронов, являвшийся на тот момент мэром Салавата, заключил концессионное соглашение с юридическим лицом, в адрес которого без проведения конкурса передал сроком на 50 лет права владения и пользования системой энергосетевого хозяйства Салавата социального и коммунального назначения в счет проведения организацией работ по содержанию, эксплуатации и реконструкции системы.

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#Азамат Нухов
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