Обвиненному в превышении полномочий мэру города Башкирии продлили меру пресечения

Предполагается, что в августе 2020 года Миронов, являвшийся на тот момент мэром Салавата, заключил концессионное соглашение с юридическим лицом, в адрес которого без проведения конкурса передал сроком на 50 лет права владения и пользования системой энергосетевого хозяйства Салавата социального и коммунального назначения в счет проведения организацией работ по содержанию, эксплуатации и реконструкции системы.