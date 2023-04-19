Обвиненному в превышении полномочий мэру города Башкирии продлили меру пресечения

Posted Сегодня, 08:06
Published Сегодня, 08:06
Modified Сегодня, 08:08
Updated Сегодня, 08:08
Советский районный суд Уфы продлил меру пресечения главе администрации Салавата Игорю Миронову. Таким образом, избранная для него ранее мера пресечения в виде запрета определенных действий продлевается до 9 июня. Все ранее наложенные запреты сохраняются. Об этом сообщает пресс-служба суда.
Напомним, Игорю Миронову были предъявлены обвинения по статье о превышении должностных полномочий. По версии следствия, чиновник умышленно передал все электросети города предпринимателю на 50 лет.
Предполагается, что в августе 2020 года Миронов, являвшийся на тот момент мэром Салавата, заключил концессионное соглашение с юридическим лицом, в адрес которого без проведения конкурса передал сроком на 50 лет права владения и пользования системой энергосетевого хозяйства Салавата социального и коммунального назначения в счет проведения организацией работ по содержанию, эксплуатации и реконструкции системы.