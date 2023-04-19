Posted Сегодня, 10:46
Published Сегодня, 10:46
Modified Сегодня, 10:47
Updated Сегодня, 10:47
Законопроект, принятый Госдумой 11 апреля 2023 года и подписанный президентом страны Владимиром Путиным 14 апреля, направлен в первую очередь на создание единого информационного ресурса, где будут собираться актуальные данные о каждом россиянине, пребывающим в запасе. Формирование общероссийского реестра военнообязанных необходимо для слаженной работы военкоматов.
Парламентарии заверили, что принятие поправок в закон о воинской службе никак не связано с проведением или объявлением очередной волны частичной мобилизации. По словам депутатов Госдумы, цифровизация — необходимая мера для актуализации данных о российских военнообязанных и устранения недочетов в работе военкоматов, выявленных в ходе проведения частичной мобилизации.
Глава Минцифры Максут Шадаев:
«Цель нововведения – систематизировать сведения о россиянах, состоящих на воинском учете, и сделать так, чтобы информация о них актуализировалась в режиме онлайн. После того как реестр заработает, гражданам не нужно будет сообщать в военкомат об изменении семейного положения, места работы, прописки и так далее – сейчас же такая обязанность предусмотрена законом».
Предполагается, что единый ресурс возможно будет полноценно запустить к началу осеннего призыва на срочную службу в 2023 году.
После принятия закона о воинской службе электронные повестки будут приравнены к бумажным. У военкоматов Уфы появится несколько дополнительных способов рассылки повесток: заказными письмами и через МФЦ. При этом по-прежнему в 2023 году можно будет вручать повестки в Уфе лично в руки призывнику и через работодателя. Но все эти способы будут дублироваться в электронном варианте.
Оповещение о том, что повестка на бумажном носителе отправлена из военкомата, придет военнообязанному в личный аккаунт на «Госуслугах».
Начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Башкирии Сергей Нетунаев:
«В случае принятия закона о воинской службе упростится способ оповещения, то есть возможно будет проводить оповещение смс-уведомлением, электронной почтой, с использованием государственных услуг, что значительно улучшит нашу работу по вызову граждан на призывные комиссии».
Одновременно с единой базой данных всех российских запасников после подписания закона о воинской службе будет создан и реестр электронных повесток. Туда в 2023 году автоматически будут заноситься все повестки, выписанные военными комиссариатами. Спустя 7 дней после размещения документа из военкомата в едином реестре повестка будет считаться врученной.
Информация о повестке тут же будет дублироваться в личном кабинете запасника на «Госуслугах». При этом отсутствие у потенциального призывника аккаунта на «Госуслугах» не освобождает его от ответственности и обязанности явиться в военкомат. Повестка по закону о воинской службе будет считаться официально врученной, даже если гражданин не видел уведомления в «Госуслугах» и не получал на руки бумажный вариант повестки.
Таким образом, игнорирование электронного варианта повестки будет расценено как неявка в военкомат и уклонение от воинской обязанности. По закону за это полагается административная и уголовная ответственность.
Сейчас в Уфе повестки рассылаются срочникам в рамках весеннего призыва-2023. Могут получить вызов в военкомат и другие военнообязанные, чьи данные нужно актуализировать. И те, и другие за неявку в военкомат будут признаны уклонистами.
Для уклонистов новый закон о воинской службе предусматривает ряд ограничительных мер. Среди них запрет на регистрацию транспортных средств и управление ими, на осуществление сделок с недвижимостью, на получение займов и кредитов, на регистрацию самозанятости и ИП. Ограничения вступают в силу, если уфимец не пришел в военкомат в течение 20 дней с того дня, когда повестка считается врученной.
Также действует запрет на выезд из страны для тех, кому была вручена повестка. Запрет автоматически снимается при явке гражданина в военкомат.
Этот список ограничений в законе о воинской службе неокончательный. Региональные власти Башкирии могут самостоятельно принимать ограничительные меры в отношении уклонистов.
Сведения о военнообязанных в Уфе будут обновляться автоматически после принятия закона о воинской службе. В общий реестр будут собираться данные о смене паспорта, об образовании, о состоянии здоровья, о наличии судимости, о смене места жительства или работы.
Вся эта информация будет поступать из соответствующих ведомств: МВД, налоговых и судебных органов, медорганизаций, органов местной администрации.