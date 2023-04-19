Информация о повестке тут же будет дублироваться в личном кабинете запасника на «Госуслугах». При этом отсутствие у потенциального призывника аккаунта на «Госуслугах» не освобождает его от ответственности и обязанности явиться в военкомат. Повестка по закону о воинской службе будет считаться официально врученной, даже если гражданин не видел уведомления в «Госуслугах» и не получал на руки бумажный вариант повестки.