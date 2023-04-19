«Непростое решение»: глава района Башкирии без объяснения причин ушел с должности

Posted Сегодня, 14:50
Published Сегодня, 14:50
Modified Сегодня, 14:53
Updated Сегодня, 14:53
19 апреля о завершении работы в должности главы Уфимского района сообщил Вилорий Угаров в своих соцсетях. Предположения о его скорой отставке звучали и ранее, собственно представил в своем посте Угаров и нового главу Уфимского района — как и предполагалось ранее им стал заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Башкирии Николай Ельников.
— Новости о жизни района «от первого лица» теперь вы можете узнавать здесь, — написал Угаров и приложил ссылку на страницу ельникова ВКонтакте.
Также сообщил Угаров и о том, что сложить полномочия главы для него было очень непростым решением и коротко подвел итоги почти десятилетней деятельности на высоком посту.
— Жители района видят и знают не только наши добрые дела и достижения, но и показывают нам, где ещё необходимо приложить усилия, — написал Угаров и поблагодарил жителей района.