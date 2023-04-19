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«Непростое решение»: глава района Башкирии без объяснения причин ушел с должности

19 апреля 2023, 14:50
Фото: vk.com/Вилорий Угаров

Глава Уфимского района Башкирии Вилорий Угаров сложил полномочия после 9 лет работы

Он заявил, что это было крайне непростым решением и раскрыл имя нового главы.

19 апреля о завершении работы в должности главы Уфимского района сообщил Вилорий Угаров в своих соцсетях. Предположения о его скорой отставке звучали и ранее, собственно представил в своем посте Угаров и нового главу Уфимского района — как и предполагалось ранее им стал заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Башкирии Николай Ельников.

— Новости о жизни района «от первого лица» теперь вы можете узнавать здесь, — написал Угаров и приложил ссылку на страницу ельникова ВКонтакте.

Также сообщил Угаров и о том, что сложить полномочия главы для него было очень непростым решением и коротко подвел итоги почти десятилетней деятельности на высоком посту.

— Жители района видят и знают не только наши добрые дела и достижения, но и показывают нам, где ещё необходимо приложить усилия, — написал Угаров и поблагодарил жителей района.

Главе скандального Уфимского района Башкирии прочат отставку в ближайшее время
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#Ирина Деревянчук#Новости Башкирии#Политика
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