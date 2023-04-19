«Непростое решение»: глава района Башкирии без объяснения причин ушел с должности

19 апреля о завершении работы в должности главы Уфимского района сообщил Вилорий Угаров в своих соцсетях. Предположения о его скорой отставке звучали и ранее, собственно представил в своем посте Угаров и нового главу Уфимского района — как и предполагалось ранее им стал заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Башкирии Николай Ельников.