Неизвестные подожгли автомобиль Volvo в центре Москвы под окнами театра Моссовета

Как сообщают «Известия», иномарка принадлежит директору благотворительного фонда «Дар» Полине Левиной. Инцидент произошел ночью на среду, злоумышленников на данный момент не нашли, но проводится расследование. Подробности происшествия не сообщаются. Предполагается, что произошедшее может быть связано с делами, связанными с благотворительностью, но это нужно уточнять. Следите за новостями нашего портала, чтобы быть в курсе событий.