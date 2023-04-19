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Posted Сегодня, 08:59

Published Сегодня, 08:59

Modified Сегодня, 09:01

Updated Сегодня, 09:01

Неизвестные подожгли автомобиль Volvo в центре Москвы под окнами театра Моссовета

19 апреля 2023, 08:59
19 апреля в Москве произошел инцидент, связанный с поджогом автомобиля Volvo, который находился под окнами театра Моссовета на Тверской улице.

Как сообщают «Известия», иномарка принадлежит директору благотворительного фонда «Дар» Полине Левиной. Инцидент произошел ночью на среду, злоумышленников на данный момент не нашли, но проводится расследование. Подробности происшествия не сообщаются. Предполагается, что произошедшее может быть связано с делами, связанными с благотворительностью, но это нужно уточнять. Следите за новостями нашего портала, чтобы быть в курсе событий.

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