Мэры на велосипеде и под запретом, борьба за рынок в Уфе и уход главы района Башкирии

Теперь вернемся на землю и расскажем как уфимцы вступились за рынок «Ярмарка» на площади перед Дворцом спорта. Оказалось, что рынок куда свои товары привозили предприниматели со всей Башкирии, пожарноопасный и надо бы его демонтировать. Торговцам предложили переехать в «Артерию», но пока ни покупатели ни продавцы не в восторге от этой идеи.