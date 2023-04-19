Мэры на велосипеде и под запретом, борьба за рынок в Уфе и уход главы района Башкирии

Posted Сегодня, 16:44
Published Сегодня, 16:44
Modified Сегодня, 16:47
Updated Сегодня, 16:47
Утром 19 апреля мэр Уфы Ратмир Мавлиев выехал на работу на велосипеде и на прогулке подметил не только красоты родного города, но и проблемные точки. Так помимо селфи и городских пейзажей мэр опубликовал фото скопления мусора, в котором комментаторы в соцсетях опознали район несанкционированной свалки — это Зеленая роща.
Были новости и о мэре города Салават Игоре Миронове. Суд в Уфе продлил Миронову меру пресечения в виде запрета определенных действий до 9 июня. Сити-менеджера подозревают в передаче городских электросетей бизнесмену на срок 50 лет.
Еще немного новостей о высокопоставленных чиновниках. Как и предполагали источники ранее, свой пост главы Уфимского района покинул Вилорий Угаров. Он возглавлял район 9 лет. Чиновник поблагодарил жителей района и рассказал кто займет его место.
Теперь вернемся на землю и расскажем как уфимцы вступились за рынок «Ярмарка» на площади перед Дворцом спорта. Оказалось, что рынок куда свои товары привозили предприниматели со всей Башкирии, пожарноопасный и надо бы его демонтировать. Торговцам предложили переехать в «Артерию», но пока ни покупатели ни продавцы не в восторге от этой идеи.
И в завершение горячие новости. Стала известна точная дата завершения отопительного сезона в Уфе. В Уфе же сегодня побывал Алексей Навальный*, признанный экстремистом и террористом. Сделал это он посредством видеосвязи прямо из колонии, где отбывает срок.
*Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.