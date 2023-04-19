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Мэры на велосипеде и под запретом, борьба за рынок в Уфе и уход главы района Башкирии

19 апреля 2023, 16:44
Фото: 1MI
Собрали в одном материале важные и яркие новости Уфы и Башкирии от 19 апреля.

Утром 19 апреля мэр Уфы Ратмир Мавлиев выехал на работу на велосипеде и на прогулке подметил не только красоты родного города, но и проблемные точки. Так помимо селфи и городских пейзажей мэр опубликовал фото скопления мусора, в котором комментаторы в соцсетях опознали район несанкционированной свалки — это Зеленая роща.

Были новости и о мэре города Салават Игоре Миронове. Суд в Уфе продлил Миронову меру пресечения в виде запрета определенных действий до 9 июня. Сити-менеджера подозревают в передаче городских электросетей бизнесмену на срок 50 лет.

Еще немного новостей о высокопоставленных чиновниках. Как и предполагали источники ранее, свой пост главы Уфимского района покинул Вилорий Угаров. Он возглавлял район 9 лет. Чиновник поблагодарил жителей района и рассказал кто займет его место.

Теперь вернемся на землю и расскажем как уфимцы вступились за рынок «Ярмарка» на площади перед Дворцом спорта. Оказалось, что рынок куда свои товары привозили предприниматели со всей Башкирии, пожарноопасный и надо бы его демонтировать. Торговцам предложили переехать в «Артерию», но пока ни покупатели ни продавцы не в восторге от этой идеи.

И в завершение горячие новости. Стала известна точная дата завершения отопительного сезона в Уфе. В Уфе же сегодня побывал Алексей Навальный*, признанный экстремистом и террористом. Сделал это он посредством видеосвязи прямо из колонии, где отбывает срок.

*Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.

 

#Ирина Деревянчук#Новости Башкирии#Новости Уфы#Общество
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