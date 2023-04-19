Лучший участник экоконкурса «Чистая вода» отправится на Камчатку

Posted Сегодня, 13:03
Published Сегодня, 13:03
Modified Сегодня, 13:03
Updated Сегодня, 13:03
К участию в экологическом конкурсе приглашают всех любителей российских водохранилищ, озер, прудов, морей, ручьев и рек, пишет inkazan.ru. Ключевая задача – продемонстрировать важность водной экосистемы России и призвать к ее сохранению посредством привлечения внимания к акции по уборке берегов водных объектов.
Из заявления лидера акции «Вода России» Ильи Разбаша следует, что в 2022 году в нашей стране впервые состоялся челлендж «Береги берег». В нем приняли участие несколько тысяч граждан, приславших фотоснимки отечественных водоемов с признаниями в любви к ним.
«Многие из участников в итоге присоединились к нашему движению и к нашим субботникам, – отметил Разбаш. – Считаю, что в этом и есть главная миссия подобных конкурсов – как можно больше людей привлечь к сохранению наших уникальных водоемов. Они велики, но не безграничны и требуют нашей заботы».
В прошлогоднем челлендже победу одержала Елена Погорелова. В результате сбылась ее давняя мечта побывать на Байкале. По словам организаторов, в этом году география акции расширилась. Количество призов увеличилось при этом до 20. Победитель отправится на Камчатку с другом или подругой. Все детали – на сайте КП
В России уже девятый год подряд проходит масштабная акция по очистке от мусора берегов водных объектов «Вода России» («Берег добрых дел»), организованная Минприроды. Экопроект объединил свыше восьми миллионов россиян. Участниками прошлогодних экологических субботников стали свыше 1,34 миллиона жителей 85 субъектов РФ. Волонтеры очистили свыше 10 тысяч отечественных водоемов. В этом году активисты собрали уже свыше 150 тысяч кубометров отходов.