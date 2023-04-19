Лучший участник экоконкурса «Чистая вода» отправится на Камчатку

«Многие из участников в итоге присоединились к нашему движению и к нашим субботникам, – отметил Разбаш. – Считаю, что в этом и есть главная миссия подобных конкурсов – как можно больше людей привлечь к сохранению наших уникальных водоемов. Они велики, но не безграничны и требуют нашей заботы».