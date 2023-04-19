mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 19:17

Published Сегодня, 19:17

Modified Сегодня, 19:18

Updated Сегодня, 19:18

Изображение материала

Фестиваль «Серебряный Меркурий» объявил о продлении приема заявок до 28 апреля

19 апреля 2023, 19:17
Фестиваль «Серебряный Меркурий» — одно из наиболее известных событий в сфере маркетинга и рекламы, в рамках которого осуществляются оценка и награждение лучших специалистов и проектов года.

Теперь у digital-специалистов и маркетинговых агентств, которые еще не успели оформить заявку на участие в фестивале, есть дополнительное время на подготовку и упаковку самых удачных проектов. Об этом сообщает gorod55.ru.

Участие в «Серебряном Меркурии» — это не просто отличная возможность продемонстрировать свои креативные и инновационные кейсы широкой публике, но и шанс достичь признания и получить призовые места от экспертов в сфере маркетинга и рекламы, а также стимул для развития своего профессионального потенциала.

Более того, участники фестиваля могут показать себя, обменяться с коллегами опытом и знаниями, установить взаимовыгодные партнерские связи и найти новых клиентов.

Если у вас уже есть готовый кейс, который вы желаете представить окружающим, без колебаний отправляйте заявку на участие в «Серебряном Меркурии»!

Подробности о фестивале, членах жюри и номинациях текущего года вы можете изучить на сайте www.silvermercury.ru.

Медиахолдинг 1MI выступает в качестве информационного партнера фестиваля.

Подпишитесь
Названа точная дата отключения отопления в Уфе
Сегодня, 13:18
«Очень серьезно заболел»: Элвин Грей сделал признание с больничной койки
Сегодня, 15:56
Возбуждено уголовное дело после гибели девочки в Уфе, которая хотела увидеть Хабирова
Сегодня, 07:39
Какими будут электронные повестки у жителей Башкирии, которые пришлют уже этой весной
Сегодня, 10:20
Жителям Башкирии «простят» долги участников СВО перед банками
Сегодня, 13:09
В Уфе отменили популярное мероприятие в День Победы
Вчера, 10:28