Фестиваль «Серебряный Меркурий» объявил о продлении приема заявок до 28 апреля

Posted Сегодня, 19:17
Published Сегодня, 19:17
Modified Сегодня, 19:18
Updated Сегодня, 19:18
Теперь у digital-специалистов и маркетинговых агентств, которые еще не успели оформить заявку на участие в фестивале, есть дополнительное время на подготовку и упаковку самых удачных проектов. Об этом сообщает gorod55.ru.
Участие в «Серебряном Меркурии» — это не просто отличная возможность продемонстрировать свои креативные и инновационные кейсы широкой публике, но и шанс достичь признания и получить призовые места от экспертов в сфере маркетинга и рекламы, а также стимул для развития своего профессионального потенциала.
Более того, участники фестиваля могут показать себя, обменяться с коллегами опытом и знаниями, установить взаимовыгодные партнерские связи и найти новых клиентов.
Если у вас уже есть готовый кейс, который вы желаете представить окружающим, без колебаний отправляйте заявку на участие в «Серебряном Меркурии»!
Подробности о фестивале, членах жюри и номинациях текущего года вы можете изучить на сайте www.silvermercury.ru.
Медиахолдинг 1MI выступает в качестве информационного партнера фестиваля.