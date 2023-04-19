Фестиваль «Серебряный Меркурий» объявил о продлении приема заявок до 28 апреля

Участие в «Серебряном Меркурии» — это не просто отличная возможность продемонстрировать свои креативные и инновационные кейсы широкой публике, но и шанс достичь признания и получить призовые места от экспертов в сфере маркетинга и рекламы, а также стимул для развития своего профессионального потенциала.