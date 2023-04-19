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Published Сегодня, 08:38

Modified Сегодня, 08:39

Updated Сегодня, 08:39

Dead Island 2 выйдет с русскими субтитрами и элементами интерфейса

19 апреля 2023, 08:38
После десяти лет ожидания культовый зомби-шутер Dead Island 2 вернется с новым сюжетом и улучшенной графикой.

Игроки, желающие приобрести игру, смогут насладиться русскими субтитрами и элементами интерфейса. Несмотря на то, что официальный релиз игры еще не состоялся, она уже доступна для покупки в России по цене от 3700 рублей.

В новой части игрокам будет предложено выбрать одного из шести персонажей с иммунитетом к заразе и отправиться исследовать Лос-Анджелес и Сан-Франциско, пораженные зомби-апокалипсисом. Кроме того, пользователи обнаружат новые элементы интерфейса, выполненные в ярком стиле граффити, напоминающие дизайн известной франшизы Saints Row, - сообщили Известия.

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