Dead Island 2 выйдет с русскими субтитрами и элементами интерфейса

Posted Сегодня, 08:38
Published Сегодня, 08:38
Modified Сегодня, 08:39
Updated Сегодня, 08:39
Игроки, желающие приобрести игру, смогут насладиться русскими субтитрами и элементами интерфейса. Несмотря на то, что официальный релиз игры еще не состоялся, она уже доступна для покупки в России по цене от 3700 рублей.
В новой части игрокам будет предложено выбрать одного из шести персонажей с иммунитетом к заразе и отправиться исследовать Лос-Анджелес и Сан-Франциско, пораженные зомби-апокалипсисом. Кроме того, пользователи обнаружат новые элементы интерфейса, выполненные в ярком стиле граффити, напоминающие дизайн известной франшизы Saints Row, - сообщили Известия.