«Даже стоячих мест нет»: уфимец о поездке в автобусе, напоминающей ночной кошмар

Помимо этого Виталий задается вопросами о том, почему из Сипайлово в Черниковку не ездят автобусы с большей вместимостью пассажиров. При этом он отмечает, что проблема не только во вместимости транспортных средств, но и с расписанием. По его словам, в вечернее время уехать из одного микрорайона в другой попросту невозможно.