«Даже стоячих мест нет»: уфимец о поездке в автобусе, напоминающей ночной кошмар

Posted Сегодня, 06:37
Published Сегодня, 06:37
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Updated Сегодня, 06:41
Житель Уфы рассказал о забитых автобусах на маршруте «Сипайлово — Черниковка». Свою жалобу мужчина опубликовал в комментариях под одним из постов главы республики Радия Хабирова в соцсетях.
По словам Виталия К., автобус заполнен пассажирами полностью вне зависимости от времени суток. Свободных мест практически нет ни утренние часы, ни в течение дня, причём иногда в автобусе нет даже стоячих мест. Сам мужчина подчеркивает, что большинство пассажиров маршрута — граждане пенсионного возраста, а также жители соседних микрорайонов, которые работают в Черниковке.
— Пассажиры в основном пенсионеры. А что творится утром, когда рабочий класс едет на работу из Сипайлово в Черниковку? Из Черниковки в Сипайлово? Иногда даже стоячих мест нет, — резюмирует мужчина.
Помимо этого Виталий задается вопросами о том, почему из Сипайлово в Черниковку не ездят автобусы с большей вместимостью пассажиров. При этом он отмечает, что проблема не только во вместимости транспортных средств, но и с расписанием. По его словам, в вечернее время уехать из одного микрорайона в другой попросту невозможно.
Мужчина так же задался вопросами, где сейчас находятся «б/ушные» автобусы из Москвы, которые были переданы в пользование Уфе.
На комментарий мужчины отреагировали в администрации Уфы, сообщив, что его жалоба в работе в управлении транспорта и связи администрации Уфы. Ориентировочно ответ обещают предоставить 26 апреля.
Отметим, что это не первый раз, когда уфимцы жалуются на работу общественного транспорта в городе. Так, ранее жители города пожаловались на маршрут 122 «Авдон — Уфа». По их словам, водители игнорируют расписание, которое вдобавок ко всему якобы меняется каждый день.
Также ранее жители города неоднократно жаловались на давку в автобусе №226 Дело в том, что желающих поместиться в салон общественного транспорта больше, чем его вместительность, в результате жителям Инорса по утрам приходится штурмовать автобус и ужиматься весь последующий путь до нужной остановки. Собственно, в этом корреспондент Mkset убедился лично, когда утренний час-пик добирался из микрорайона в центр города — подробнее в нашем материале.