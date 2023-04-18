Жители Башкирии завалили Хабирова жалобами, которые потом исчезают

Напомним, скандалы с настоятельными просьбами, призывами и даже принуждением голосовать или принимать участие в тех или иных городских мероприятиях не новы для Башкирии. К слову, 15 апреля стартовало Всероссийское онлайн-голосование по выбору объектов для благоустройства в 2024 году. В этот раз уфимцы могут принять в нем участие и отдать свой голос за один из дизайн-проектов по обновлению территории лесопарка имени Лесоводов Башкирии в Советском районе Уфы.