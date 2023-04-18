Жители Башкирии завалили Хабирова жалобами, которые потом исчезают

Posted Сегодня, 09:37
Published Сегодня, 09:37
Modified Сегодня, 09:45
Updated Сегодня, 09:45
На протяжении нескольких дней на странице главы Башкирии Радия Хабирова появлялись жалобы от нескольких женщин из Салавата. Молодые мамы, которые водят своих детей в детские сады, возмущались тем, что с них в чатах детсадовских групп в мессенджерах якобы просят не выучить стишок или смастерить поделку, а проголосовать за конкретных кандидатов на праймериз.
В сообщении напоминают, что выборы в Курултай в нынешнем году пройдут в сентябре, тогда же пройдет предварительное голосование по отбору кандидатов для участия в выборах. С 17 по 23 апреля предлагается «обеспечить регистрацию» «людей из списков», а затем подтвердить ее скриншотом. А с 22 по 25 мая надо будет уже голосовать, и, разумеется, тоже сей факт подтвердить скриншотом.
Однако и на этом удивительные моменты не закончились. Вероятно, со страницы главы жалобы женщин оперативно исчезали, так как одна из женщин, которая, видимо, обращалась с данной темой не в первый раз, в начале своей жалобы на ситуацию попросила не удалять ее сообщение.
Mkset обратился за комментариями в администрацию Салавата.
— Действительно, информация о предстоящем голосовании доводилась до руководителей городских организаций и предприятий, в том числе для того, чтобы оповестить своих сотрудников и знакомых. Предоставлять скриншоты о регистрации, а тем более о голосовании не просили. Это личная инициатива на предприятиях. С руководителями организаций проведем беседу о недопустимости подобных запросов, так как участие в предварительном голосовании носит добровольный характер, — разъяснили в городской мэрии.
Напомним, скандалы с настоятельными просьбами, призывами и даже принуждением голосовать или принимать участие в тех или иных городских мероприятиях не новы для Башкирии. К слову, 15 апреля стартовало Всероссийское онлайн-голосование по выбору объектов для благоустройства в 2024 году. В этот раз уфимцы могут принять в нем участие и отдать свой голос за один из дизайн-проектов по обновлению территории лесопарка имени Лесоводов Башкирии в Советском районе Уфы.