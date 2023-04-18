Взрыв возле Фумио Кисиды: обнаружены осколочные повреждения на стене

Полиция предполагает, что после детонации осколки цилиндрического объекта, которым злоумышленник атаковал политика, отразились от стены. Тот факт, что они сумели преодолеть такое значительное расстояние, подтверждает разрушительную мощь взрывного устройства, пишет газета “Известия”.