Взрыв возле Фумио Кисиды: обнаружены осколочные повреждения на стене

Posted Сегодня, 11:11
Published Сегодня, 11:11
Modified Сегодня, 11:13
Updated Сегодня, 11:13
Это свидетельствует о наличии осколочного составляющего во взрывчатом устройстве. Об этом сообщает японский телеканал NHK во вторник, 18 апреля.
Полиция предполагает, что после детонации осколки цилиндрического объекта, которым злоумышленник атаковал политика, отразились от стены. Тот факт, что они сумели преодолеть такое значительное расстояние, подтверждает разрушительную мощь взрывного устройства, пишет газета “Известия”.
В настоящее время полицейские специалисты продолжают исследование взрывчатого вещества и места инцидента.