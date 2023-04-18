Военный комиссар из Уфы назвал задачи членов нового спецбатальона в зоне СВО

Posted Сегодня, 08:42
Published Сегодня, 08:42
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Updated Сегодня, 08:44
Члены нового батальона из Башкирии будут выполнять специальные задания в зоне СВО. Об этом в ходе брифинга сегодня, 18 апреля, заявил военный комиссар Кировского и Ленинского районов Уфы Юрий Алферов.
Отмечается, что выполнением специальных задач члены формируемого в данный момент батальона будут заниматься , в том числе на освобожденных территориях.
«Их задача – это организация комендантской службы, оказание помощи органам внутренних дел для поддержания общественного порядка, противодействия террористическим актам», – прокомментировал военный комиссар.
Напомним, ранее в ходе брифинга Юрий Алферов сообщил об изменениях в условиях призыва на контрактную военную службу. По его словам, изменения коснулись, прежде всего, возрастного ценза - если ранее на службу по контракту принимались граждане в возрасте до 45 лет, то теперь отправиться на контрактную службу могут отправиться граждане в возрасте до 60 лет.