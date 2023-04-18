Военный комиссар из Уфы назвал задачи членов нового спецбатальона в зоне СВО

Напомним, ранее в ходе брифинга Юрий Алферов сообщил об изменениях в условиях призыва на контрактную военную службу. По его словам, изменения коснулись, прежде всего, возрастного ценза - если ранее на службу по контракту принимались граждане в возрасте до 45 лет, то теперь отправиться на контрактную службу могут отправиться граждане в возрасте до 60 лет.