mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:42

Published Сегодня, 08:42

Modified Сегодня, 08:44

Updated Сегодня, 08:44

Изображение материала

Военный комиссар из Уфы назвал задачи членов нового спецбатальона в зоне СВО

18 апреля 2023, 08:42
Фото: 1MI
Задачи военнослужащих затрагивают, в том числе, выполнение заданий на освобожденных территориях

Члены нового батальона из Башкирии будут выполнять специальные задания в зоне СВО. Об этом в ходе брифинга сегодня, 18 апреля, заявил военный комиссар Кировского и Ленинского районов Уфы Юрий Алферов. 

Отмечается, что выполнением специальных задач члены формируемого в данный момент батальона будут заниматься , в том числе на освобожденных территориях. 

«Их задача – это организация комендантской службы, оказание помощи органам внутренних дел для поддержания общественного порядка, противодействия террористическим актам», – прокомментировал военный комиссар.

Напомним, ранее в ходе брифинга Юрий Алферов сообщил об изменениях в условиях призыва на контрактную военную службу. По его словам, изменения коснулись, прежде всего, возрастного ценза - если ранее на службу по контракту принимались граждане в возрасте до 45 лет, то теперь отправиться на контрактную службу могут отправиться граждане в возрасте до 60 лет. 

Читайте также:
«Будут лишены»: в Минобороны РФ сделали важное заявление по частичной мобилизацииЖители Башкирии стали чаще задавать вопросы о мобилизацииЧто делать, если жителю Башкирии пришла электронная повестка на «Госуслугах»Ждите повестки! Стало известно, сколько жителей Башкирии пойдут служить до конца года
#Азамат Нухов
Подпишитесь
«Это катастрофа»: известны самые большие суммы перерасчета за ОДН в Башкирии
Сегодня, 12:26
«Она не придет»: в Уфе в жутких муках скончалась четырехлетняя девочка
Сегодня, 08:22
Делают деньги на инвалидах: как с бездомных в Уфе взыскивают миллионы
Сегодня, 10:37
Какие улицы перекроют в Уфе на Ураза-байрам 21 апреля
Сегодня, 07:53
ГК «Жилой Квартал» объявляет старт продаж новой очереди ЖК «Зубово Life Garden»
Сегодня, 10:23
В Уфе отменили популярное мероприятие в День Победы
Сегодня, 10:28