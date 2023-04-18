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В Уфе снесут дома для реконструкции улицы

18 апреля 2023, 11:57
Фото: 1MI

Власти Уфе для реконструкции улицы Пугачева будут сносить дополнительные объекты

Постановление об изъятии объектов подписал мэр Уфы.

В Уфе для реконструкции улицы Пугачева будут сносить нежилые строения, рядом с домом № 246. Постановление об изъятии объектов для муниципальных нужд подписал мэр города Ратмир Мавлиев.

Отмечается, что снос объектов необходим для расширения улицы Пугачева, которая будет частью транспортного коридора «Южный ворота». После завершения всех работ по реконструкции проезжая часть улицы будет двухполосной в каждом направлении, а вдоль набережной Белой обустроят пешеходные, велосипедные и беговые дорожки. Завершить эти работы, а также работы по переустройству коммуникаций на протяжении более 30 километров планируется в первом полугодии 2024 года.

Ранее мы сообщали, что застройщик развязки на улице Пугачева «похоронил» мусор в водоохранной зоне Белой в Уфе. Однако в ответе на запрос Mkset гендиректор компании «Уралмостострой» не согласен с предъявленными Природоохранной межрайонной прокуратурой Башкирии обвинениями.

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