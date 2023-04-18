В Уфе снесут дома для реконструкции улицы

Отмечается, что снос объектов необходим для расширения улицы Пугачева, которая будет частью транспортного коридора «Южный ворота». После завершения всех работ по реконструкции проезжая часть улицы будет двухполосной в каждом направлении, а вдоль набережной Белой обустроят пешеходные, велосипедные и беговые дорожки. Завершить эти работы, а также работы по переустройству коммуникаций на протяжении более 30 километров планируется в первом полугодии 2024 года.