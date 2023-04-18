mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:28

Published Сегодня, 10:28

Modified Сегодня, 10:30

Updated Сегодня, 10:30

Изображение материала

В Уфе отменили популярное мероприятие в День Победы

18 апреля 2023, 10:28
Фото: 1MI

В Уфе отменили очное шествие «Бессмертного полка» на 9 мая 2023 года

Однако это не значит, что у желающих не будет возможности почтить память ветеранов.

Организаторы традиционного шествия «Бессмертного полка» сообщили о том, что в мае 2023 года не будет. Однако шествие не отменяется, а расширяется, о решении расширить формат от «одной улицы и площади». Предполагается, что желающие почтить память участников Великой Отечественной войны с нынешнего года могут «пойти шире».

Организаторы «Бессмертного полка» также сегодня озвучили предложение участвовать в акции и размещая фотографии ветеранов на окнах автомобилей, об этом сопредседатель Центрального штаба движения «Бессмертный полк России» Геннадий Иванов рассказал агентству Интерфакс.

Пресс-секретарь движения Ольга Байбулова рассказала агентству и о то, что отмена шествия это не совсем отмена, а наоборот — расширение. В новом формате память героев Великой Отечественной войны предлагается почитать на протяжении всего дня.

Напомним, на протяжении двух коронвирусных лет, в 2020 и 2021 годах акция «Бессмертный полк» уходила в онлайн из-за из-за эпидемиологической обстановки, в прошлом 2022 году шествие прошло в традиционном формате. В нынешнем году судьбу шествия Mkset дополнительно уточнил в городской администрации и опубликует ответ мэрии после его получения.

Хабиров показал портрет дедушки-ветерана для «Бессмертного полка» в Уфе
Узнать подробнее
Читайте также:
Сколько стоит оформить портрет ветерана для «Бессмертного полка» в Башкирии
#Новости Башкирии#Новости Уфы#Общество#Ирина Деревянчук
Подпишитесь
«Это катастрофа»: известны самые большие суммы перерасчета за ОДН в Башкирии
Сегодня, 12:26
«Она не придет»: в Уфе в жутких муках скончалась четырехлетняя девочка
Сегодня, 08:22
Делают деньги на инвалидах: как с бездомных в Уфе взыскивают миллионы
Сегодня, 10:37
Какие улицы перекроют в Уфе на Ураза-байрам 21 апреля
Сегодня, 07:53
ГК «Жилой Квартал» объявляет старт продаж новой очереди ЖК «Зубово Life Garden»
Сегодня, 10:23