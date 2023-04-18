В Уфе отменили популярное мероприятие в День Победы

Posted Сегодня, 10:28
Published Сегодня, 10:28
Modified Сегодня, 10:30
Updated Сегодня, 10:30
Организаторы традиционного шествия «Бессмертного полка» сообщили о том, что в мае 2023 года не будет. Однако шествие не отменяется, а расширяется, о решении расширить формат от «одной улицы и площади». Предполагается, что желающие почтить память участников Великой Отечественной войны с нынешнего года могут «пойти шире».
Организаторы «Бессмертного полка» также сегодня озвучили предложение участвовать в акции и размещая фотографии ветеранов на окнах автомобилей, об этом сопредседатель Центрального штаба движения «Бессмертный полк России» Геннадий Иванов рассказал агентству Интерфакс.
Пресс-секретарь движения Ольга Байбулова рассказала агентству и о то, что отмена шествия это не совсем отмена, а наоборот — расширение. В новом формате память героев Великой Отечественной войны предлагается почитать на протяжении всего дня.
Напомним, на протяжении двух коронвирусных лет, в 2020 и 2021 годах акция «Бессмертный полк» уходила в онлайн из-за из-за эпидемиологической обстановки, в прошлом 2022 году шествие прошло в традиционном формате. В нынешнем году судьбу шествия Mkset дополнительно уточнил в городской администрации и опубликует ответ мэрии после его получения.