В Уфе отменили популярное мероприятие в День Победы

Организаторы традиционного шествия «Бессмертного полка» сообщили о том, что в мае 2023 года не будет. Однако шествие не отменяется, а расширяется, о решении расширить формат от «одной улицы и площади». Предполагается, что желающие почтить память участников Великой Отечественной войны с нынешнего года могут «пойти шире».