Какие улицы перекроют в Уфе на Ураза-байрам 21 апреля

Posted Сегодня, 07:53
Published Сегодня, 07:53
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Ближайшая пятница, 21 апреля будет нерабочей, а праздничной. Правоверные мусульмане отмечают завершение священного месяца поста Рамадан и ознаменуют завершение праздником разговения — Ураза-байрам.
В связи с торжественными богослужениями у двух мечетей Уфы будет ограничено движение. С 6 и до 15 часов в столице перекроют улицу Тукаева на участке от улицы Цюрупы до улицы Зайнуллы Расулева в центре и улицу Комарова близ мечети Ляля-Тюльпан.