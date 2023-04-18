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Какие улицы перекроют в Уфе на Ураза-байрам 21 апреля

18 апреля 2023, 07:53
Фото: 1MI
Торжественные богослужения пройдут в 24 мечетях Уфы и самые масштабные из них потребуют перекрытия.

Ближайшая пятница, 21 апреля будет нерабочей, а праздничной. Правоверные мусульмане отмечают завершение священного месяца поста Рамадан и ознаменуют завершение праздником разговения — Ураза-байрам.

В связи с торжественными богослужениями у двух мечетей Уфы будет ограничено движение. С 6 и до 15 часов в столице перекроют улицу Тукаева на участке от улицы Цюрупы до улицы Зайнуллы Расулева в центре и улицу Комарова близ мечети Ляля-Тюльпан.

 

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#Новости Уфы#Город#Ирина Деревянчук
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