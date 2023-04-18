Какие улицы перекроют в Уфе на Ураза-байрам 21 апреля

В связи с торжественными богослужениями у двух мечетей Уфы будет ограничено движение. С 6 и до 15 часов в столице перекроют улицу Тукаева на участке от улицы Цюрупы до улицы Зайнуллы Расулева в центре и улицу Комарова близ мечети Ляля-Тюльпан.