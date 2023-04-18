mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:54

Published Сегодня, 03:54

Modified Сегодня, 03:57

Updated Сегодня, 03:57

Изображение материала

В Башкирии заработал сайт чат-бот в telegram для желающих служить по контракту на СВО

18 апреля 2023, 03:54
Фото: 1MI
Стало известно, что ответы на все вопросы по контрактной службе можно получить на сайте и в мессенджере.

17 апреля в Башкирии заработал сайт башбат.рф. В одном месте собраны ответы на самые важные и актуальные вопросы граждан, у которых есть желание поступить на контрактную службу. На сайте доступным языком разъясняются критерии отбора на службу, положенные военнослужащим и их семьям льготы, размеры выплат со дня зачисления и адреса мобильных пунктов отбора на контрактную службу, которые работают во всех районах Башкирии.

В мессенджере Телегам работают два чат-бота:

  • для желающих поступить на военную службу по контракту https://t.me/contractRBBot 
  • по мерам социальной поддержки участникам СВО и членам их семей https://t.me/MPodderzhkiBashkortostanBot 

Напомним и о том, что желающие заключить контракт могут обратиться по единому справочному номеру 177, в Ситуационный центр 122 или (347) 218-19-19, пункт отбора Военного комиссариата РБ: Уфа, ул. Революционная, 156, тел. 8(347) 248 29 31 или ближайший офис МФЦ «Мои документы».

В Уфу пришла разнарядка о наборе военнослужащих по контракту
Узнать подробнее
Читайте также:
Служба по контракту Уфа-2023: полный список требований к военнослужащим
#Ирина Деревянчук#Новости Башкирии#Общество
Подпишитесь
В роспотребнадзоре назвали дату, когда Уфа станет безопасной от клещей территорией
Вчера, 16:06
«Представляет угрозу для жизни»: Власти решили закрыть еще один известный рынок в Уфе
Вчера, 06:06
Рассылка повесток через «Госуслуги» начнется уже во время весеннего призыва
Вчера, 15:25
В Уфе специалисты выявили загрязнение воздуха
Вчера, 14:43
«Реальные кандидаты»: Два жителя Башкирии готовятся к полету в космос
Вчера, 12:11
Почти 200 литров крови сдали доноры АО «Транснефть — Урал»
Вчера, 12:37