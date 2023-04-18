В Башкирии заработал сайт чат-бот в telegram для желающих служить по контракту на СВО

Posted Сегодня, 03:54
Published Сегодня, 03:54
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17 апреля в Башкирии заработал сайт башбат.рф. В одном месте собраны ответы на самые важные и актуальные вопросы граждан, у которых есть желание поступить на контрактную службу. На сайте доступным языком разъясняются критерии отбора на службу, положенные военнослужащим и их семьям льготы, размеры выплат со дня зачисления и адреса мобильных пунктов отбора на контрактную службу, которые работают во всех районах Башкирии.
В мессенджере Телегам работают два чат-бота:
Напомним и о том, что желающие заключить контракт могут обратиться по единому справочному номеру 177, в Ситуационный центр 122 или (347) 218-19-19, пункт отбора Военного комиссариата РБ: Уфа, ул. Революционная, 156, тел. 8(347) 248 29 31 или ближайший офис МФЦ «Мои документы».