В Башкирии заработал сайт чат-бот в telegram для желающих служить по контракту на СВО

17 апреля в Башкирии заработал сайт башбат.рф. В одном месте собраны ответы на самые важные и актуальные вопросы граждан, у которых есть желание поступить на контрактную службу. На сайте доступным языком разъясняются критерии отбора на службу, положенные военнослужащим и их семьям льготы, размеры выплат со дня зачисления и адреса мобильных пунктов отбора на контрактную службу, которые работают во всех районах Башкирии.