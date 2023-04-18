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В Башкирии бездомные собаки разодрали кошку

18 апреля 2023, 11:34
Фото: 1MI

В Башкирии собаки набросились и растерзали кошку во дворе жилого дома

Две собаки набросились и растерзали кошку во дворе жилого дома в Салавате

Две бродячих собаки набросились и растерзали кошку в Салавате. Инцидент попал в поле зрения камер видеонаблюдения.

На кадрах видеозаписи видно, как кошка убегает от преследователей, в какой-то момент ей почти удается вырваться из пасти бродячих животных. Однако спастись ей все же не удалось. Одна из собак из собак крепко вцепилась зубами в тело кошки и позднее утащила его в неизвестном направлении.

 

Видео: UTV

Отметим, что это не первый раз, когда бродячие собаки, сбившись в стаю либо поодиночке, нападают на других животных и людей. Так, ранее неподалеку от поселка Нагаево преследуемая собакой косуля выбежала на проезжую часть.

Также ранее собаки беспризорные собаки нападали на людей. В январе этого года в результате нападения пострадала 10-летняя девочка — ребенок получил глубокие раны. В декабре жители Туймазов сообщали о целой своре собак, атаковавших местных жителей.

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#Азамат Нухов#Происшествия#Видео
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