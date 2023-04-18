В Башкирии бездомные собаки разодрали кошку

На кадрах видеозаписи видно, как кошка убегает от преследователей, в какой-то момент ей почти удается вырваться из пасти бродячих животных. Однако спастись ей все же не удалось. Одна из собак из собак крепко вцепилась зубами в тело кошки и позднее утащила его в неизвестном направлении.