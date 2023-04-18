В Башкирии бездомные собаки разодрали кошку

Posted Сегодня, 11:34
Published Сегодня, 11:34
Modified Сегодня, 11:44
Updated Сегодня, 11:44
Две бродячих собаки набросились и растерзали кошку в Салавате. Инцидент попал в поле зрения камер видеонаблюдения.
На кадрах видеозаписи видно, как кошка убегает от преследователей, в какой-то момент ей почти удается вырваться из пасти бродячих животных. Однако спастись ей все же не удалось. Одна из собак из собак крепко вцепилась зубами в тело кошки и позднее утащила его в неизвестном направлении.
Отметим, что это не первый раз, когда бродячие собаки, сбившись в стаю либо поодиночке, нападают на других животных и людей. Так, ранее неподалеку от поселка Нагаево преследуемая собакой косуля выбежала на проезжую часть.
Также ранее собаки беспризорные собаки нападали на людей. В январе этого года в результате нападения пострадала 10-летняя девочка — ребенок получил глубокие раны. В декабре жители Туймазов сообщали о целой своре собак, атаковавших местных жителей.