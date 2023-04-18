Ураза-байрам в Уфе в 2023 году: полный список мероприятий

Posted Сегодня, 11:12
Published Сегодня, 11:12
Modified Сегодня, 11:14
Updated Сегодня, 11:14
Уже на этой неделе верующие мусульмане в Башкирии и по всему миру отпразднуют один из главных мусульманских праздников — Ураза-байрам. В этом году праздник пришелся на четверг, 21 апреля — этот день по традиции был объявлен в республике выходным.
Как сообщили в администрации Уфы, в этом году праздник начнется торжественными богослужениями в 24 религиозных организациях столицы с 8.00 утра. Список выглядит следующим образом:
Мечеть «Мадина» — Гатчинская, 1 (8:00 — 12:00);
«Нур-Ислам» — Сельская Богородска, 45/1 (8:00 — 10:00);
«Мадина Инорс» — Фронтовых бригад, 6/5 (8:00 — 10:00);
«Асия» Сосновская 1/1а (9:00 — 11:00);
Мечеть «Шакша» Гвардейская, 54а (8:00 — 10:00);
«Ас-Салям» д. Федоровка, Галечная (9:00 — 11:00);
Первая соборная мечеть г. Уфы Тукаева, 52 (9:00 — 11:00);
Махалля Шукран Красная, 26 (8:00 — 10:00);
Мечеть в духовном управлении мусульман РБ Чернышевского, 103 (8:00 — 9:00);
Ихлас — Сочинская, 43 (6:00 — 7:00);
Ихсан — Атаевская, 1 к. 1 (9:00 — 10:00);
«Рамазан» Бабушкина, 3 (8:00 — 10:00);
«Нур» Ахметова 320/1 (8:00 — 10:00);
«Гуфран» Алтайская, 19 (8:00 — 10:00);
Махалля Согласие-Ризо пр. Дружбы народов 21/4 (8:00 — 9:00);
Хакимия — Мустая Карима, 3 (8:00 — 9:00);
«Фатхислам» Агрономическая 1/19 (8:00 — 9:00);
«Мунира» Заозерная, 2 (8:00 — 9:00);
«Хамзы» Гагарина, 16 (08:00 — 10:00);
«Фатиха» — Глумилинская, 7 (8:00 — 10:00);
Мечеть в Нагаево — Запрудная 1, к. 1 (08:00 — 13:00);
«Ляля-Тюльпан» — Комарова, 5 (9:00 — 11:00);
«Дания» — Тимашевская, 102 — (9:00 — 10:30);
«Махалля» — Советская, 31/1 (9:00 — 10:30).
Помимо этого на площади перед Lifestyle центром «Башкирия» состоится праздничное мероприятие. В программе: концерт, халяль ярмарка, угощение горячим пловом и чаем, также сладкие угощения для детей. Вход свободный, начало в 11:00.
Также в связи с мероприятиями в Уфе закроют движение на некоторых улицах. Ограничительные меры будут действовать с 6:00 до 15:00. Так, движение будет ограничено на ул. Тукаева (от Цюрупы до Зайнуллы Расулева) и Комарова (возле мечети «Ляля-Тюльпан»).