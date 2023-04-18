Осторожно, химикаты: власти попросили уфимцев не выходить из дома

Posted Сегодня, 10:48
Published Сегодня, 10:48
Modified Сегодня, 11:29
Updated Сегодня, 11:29
В ночь с 18 на 19 апреля, а именно с 24:00 и до 06:00 власти Уфы проведет обработку Демского парка специальным химикатом. Как сообщили в администрации, делается это для борьбы с клещами.
Зачистку территории будут проводить специалисты ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в РБ». Уфимцев в свою очередь просят выбирать другие места для прогулок.
С начала весны в больницы Башкирии жители принесли уже 53 присосавшихся клеща. В Роспотребнадзоре РБ сообщили, что обработка мест общего пользования от клещей в Уфе завершится до 1 мая.
Отметим, что если вас укусил клещ, то стоит незамедлительно обратиться в ближайший травмпункт, где врачи окажут квалифицированную помощь, а также решат, нужно ли вводить специфический иммуноглобулин.