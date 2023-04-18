mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:48

Published Сегодня, 10:48

Modified Сегодня, 11:29

Updated Сегодня, 11:29

Изображение материала

Осторожно, химикаты: власти попросили уфимцев не выходить из дома

18 апреля 2023, 10:48
Фото: 1MI

Сегодня ночью Демский парк в Уфе будут обрабатывать от клещей

Власти города просят уфимцев не посещать определенные локации.

В ночь с 18 на 19 апреля, а именно с 24:00 и до 06:00 власти Уфы проведет обработку Демского парка специальным химикатом. Как сообщили в администрации, делается это для борьбы с клещами.

Зачистку территории будут проводить специалисты ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в РБ». Уфимцев в свою очередь просят выбирать другие места для прогулок.

С начала весны в больницы Башкирии жители принесли уже 53 присосавшихся клеща. В Роспотребнадзоре РБ сообщили, что обработка мест общего пользования от клещей в Уфе завершится до 1 мая.

Отметим, что если вас укусил клещ, то стоит незамедлительно обратиться в ближайший травмпункт, где врачи окажут квалифицированную помощь, а также решат, нужно ли вводить специфический иммуноглобулин.

Читайте также:
В роспотребнадзоре назвали дату, когда Уфа станет безопасной от клещей территориейВ больницы Башкирии с начала весны принесли 53 присосавшихся клеща
#Элина Сайфранова
Подпишитесь
В Уфе отменили популярное мероприятие в День Победы
Сегодня, 10:28
«Она не придет»: в Уфе в жутких муках скончалась четырехлетняя девочка
Сегодня, 08:22
Делают деньги на инвалидах: как с бездомных в Уфе взыскивают миллионы
Сегодня, 10:37
Какие улицы перекроют в Уфе на Ураза-байрам 21 апреля
Сегодня, 07:53
ГК «Жилой Квартал» объявляет старт продаж новой очереди ЖК «Зубово Life Garden»
Сегодня, 10:23
Почти 200 литров крови сдали доноры АО «Транснефть — Урал»
Вчера, 12:37