ТАСС: Ученый Кибальченко, обвиняемый в убийстве, был задержан при попытке побега

По версии следствия, ученый пытался скрыться от суда, покинув Россию через Белоруссию. Сейчас проводится проверка в связи с тем, что Кибальченко сбежал из-под домашнего ареста. Правоохранительные органы намерены возбудить уголовное дело по этому факту и провести ряд экспертиз. Фигуранта отправили в следственный изолятор. Пока ТАСС не располагает официальными комментариями правоохранительных органов.