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ТАСС: Ученый Кибальченко, обвиняемый в убийстве, был задержан при попытке побега

18 апреля 2023, 18:46
Согласно сообщению ТАСС, сотрудники полиции задержали ученого Александра Кибальченко, который обвиняется в заказе и организации убийства своего бывшего зятя, при попытке побега.

Как сообщает агентство, инспекторы ДПС остановили автомобиль на Калужском шоссе, в котором находился Кибальченко, и тщательно проверили его и водителя, пишет RT.

По версии следствия, ученый пытался скрыться от суда, покинув Россию через Белоруссию. Сейчас проводится проверка в связи с тем, что Кибальченко сбежал из-под домашнего ареста. Правоохранительные органы намерены возбудить уголовное дело по этому факту и провести ряд экспертиз. Фигуранта отправили в следственный изолятор. Пока ТАСС не располагает официальными комментариями правоохранительных органов.

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