Стало известно, чем заменят шествие «Бессмертного полка» в Уфе

Posted Сегодня, 13:24
Published Сегодня, 13:24
Modified Сегодня, 13:26
Updated Сегодня, 13:26
В Уфе в этом году на 9 мая не будет проводится шествие «Бессмертного полка». Решение было принято на федеральном уровне, сообщает пресс-служба мэрии города.
Вместо этого «в целях обеспечения безопасности» горожанам предлагается почтить память ветеранов в другом формате. Так, автомобилистам на задних или боковых стеклах автомобилей разместить портрет ветерана, «их награды или краткое описание совершенных подвигов». Далее, фотографии участников Великой Отечественной войны предлагают прикрепить к своей одежде или же заменить аватар в своих социальных сетях.
— Организаторы также призывают делиться рассказами о героях своих семей в социальных сетях и ставить хэштег #нашБессмертныйполк В течение года они будут размещаться на Интернет-ресурсах акции, а из фотографий празднования Дня Победы с этим хэштегом будет создан видеоколлаж, — добавили в мэрии.
Так, в ближайшее время состоится заседание регионального штаба акции «Бессмертный полк», где рассмотрят все предложенные форматы и решат, какие из них будут реализованы в Уфе.