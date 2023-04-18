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Стало известно, чем заменят шествие «Бессмертного полка» в Уфе

18 апреля 2023, 13:24
Фото: 1MI

Мэрия Уфы подтвердила отмену шествия «Бессмертного полка»

Решение об отмене шествия «Бессмертного полка» было принято на федеральном уровне.

В Уфе в этом году на 9 мая не будет проводится шествие «Бессмертного полка». Решение было принято на федеральном уровне, сообщает пресс-служба мэрии города.

Вместо этого «в целях обеспечения безопасности» горожанам предлагается почтить память ветеранов в другом формате. Так, автомобилистам на задних или боковых стеклах автомобилей разместить портрет ветерана, «их награды или краткое описание совершенных подвигов». Далее, фотографии участников Великой Отечественной войны предлагают прикрепить к своей одежде или же заменить аватар в своих социальных сетях.

— Организаторы также призывают делиться рассказами о героях своих семей в социальных сетях и ставить хэштег #нашБессмертныйполк В течение года они будут размещаться на Интернет-ресурсах акции, а из фотографий празднования Дня Победы с этим хэштегом будет создан видеоколлаж, — добавили в мэрии.

Так, в ближайшее время состоится заседание регионального штаба акции «Бессмертный полк», где рассмотрят все предложенные форматы и решат, какие из них будут реализованы в Уфе. 

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