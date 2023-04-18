Отмена «Бессмертного полка» в Уфе, смерть четырехлетней девочки и перерасчет за ОДН

Posted Сегодня, 16:31
Published Сегодня, 16:31
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Updated Сегодня, 16:33
В Уфе отменили очное шествие «Бессмертного полка» на 9 мая 2023 года. Решение об было принято на федеральном уровне. Вместо этого «в целях обеспечения безопасности» горожанам предлагается почтить память ветеранов в другом формате. Так, автомобилистам на задних или боковых стеклах автомобилей разместить портрет ветерана, «их награды или краткое описание совершенных подвигов». Далее, фотографии участников Великой Отечественной войны предлагают прикрепить к своей одежде или же заменить аватар в своих социальных сетях.
Делают деньги на инвалидах: как с бездомных в Уфе взыскивают миллионы. С женщины-колясочницы с маленькой дочкой потребовали свыше 800 тысяч рублей. Такое заочное решение вынес суд. Сейчас его пытаются отменить. Подробнее о ситуации и жизни семьи Чишмиджидиных — в нашем материале.
В Уфе скончалась девочка, которую Хабиров звал на парад Победы в 2023 году. Однако до 9 мая девочка не дожила, минувшей зимой она скончалась на руках у мамы в машине скорой помощи. Убитая горем мать видит в смерти ребенка системную причину — по ее мнению, это недостаточно качественная медицина в республике и в Уфе.
В Минздраве озвучили свою версию, почему скончалась 4-летняя девочка.
Стали известны самые большие суммы перерасчета за ОДН в Башкирии. Причина — начавшая действовать новая система начисления платы за коммунальные ресурсы. Прокомментировал ситуацию юрист в сфере ЖКХ.
Власти озвучили, какие улицы перекроют в Уфе на Ураза-байрам 21 апреля. В связи с торжественными богослужениями у двух мечетей Уфы будет ограничено движение. С 6 и до 15 часов в столице перекроют улицу Тукаева на участке от улицы Цюрупы до улицы Зайнуллы Расулева в центре и улицу Комарова близ мечети Ляля-Тюльпан.