Отмена «Бессмертного полка» в Уфе, смерть четырехлетней девочки и перерасчет за ОДН

В Уфе отменили очное шествие «Бессмертного полка» на 9 мая 2023 года. Решение об было принято на федеральном уровне. Вместо этого «в целях обеспечения безопасности» горожанам предлагается почтить память ветеранов в другом формате. Так, автомобилистам на задних или боковых стеклах автомобилей разместить портрет ветерана, «их награды или краткое описание совершенных подвигов». Далее, фотографии участников Великой Отечественной войны предлагают прикрепить к своей одежде или же заменить аватар в своих социальных сетях.