mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:39

Published Сегодня, 06:39

Modified Сегодня, 06:45

Updated Сегодня, 06:45

Изображение материала

Жители Башкирии обнаружили опасный снаряд

18 апреля 2023, 06:39
Фото: 1MI
В настоящий момент снаряд обезвредили сотрудники Росгвардии

В Башкирии обнаружили снаряд времен Гражданской войны. Подозрительный предмет обнаружили неподалеку села Мишкинского района местные жители. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии по РБ.

Сообщается, что предмет, внешним видом напоминавший боевой снаряд обнаружил местный житель, занимавшийся боронованием поля. Эту догадку позднее подтвердили специалисты Росгвардии, установившие, что находка представляет собой покрытый коррозией 76-мм артиллерийский снаряд времен Гражданской войны.

Фото: Пресс-служба Росгвардии по РБ

С соблюдением всех требований безопасности росгвардейцы уничтожили снаряд в овраге вдали от населенный пунктов.

Управление Росгвардии по Республике Башкортостан напоминает гражданам о том, что при обнаружении подозрительного предмета необходимо немедленно сообщить об этом в правоохранительные органы. Подчеркивается, что с подозрительными предметами категорически запрещено выполнять какие-либо манипуляции: осматривать, прикасаться, поднимать и переносить.

Читайте также:
В поселке Урман в Башкирии мужчина серьезно пострадал от взорвавшегося снарядаВот это сюрприз: в Башкирии 94-летний ветеран ВОВ подорвал снарядВ Башкирии обезвредили снаряд времен Гражданской войны
#Азамат Нухов#Общество#Происшествия
Подпишитесь
В Уфе отменили популярное мероприятие в День Победы
Сегодня, 10:28
«Она не придет»: в Уфе в жутких муках скончалась четырехлетняя девочка
Сегодня, 08:22
Делают деньги на инвалидах: как с бездомных в Уфе взыскивают миллионы
Сегодня, 10:37
Какие улицы перекроют в Уфе на Ураза-байрам 21 апреля
Сегодня, 07:53
ГК «Жилой Квартал» объявляет старт продаж новой очереди ЖК «Зубово Life Garden»
Сегодня, 10:23
Почти 200 литров крови сдали доноры АО «Транснефть — Урал»
Вчера, 12:37