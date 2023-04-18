Жители Башкирии обнаружили опасный снаряд

Posted Сегодня, 06:39
Published Сегодня, 06:39
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Updated Сегодня, 06:45
В Башкирии обнаружили снаряд времен Гражданской войны. Подозрительный предмет обнаружили неподалеку села Мишкинского района местные жители. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии по РБ.
Сообщается, что предмет, внешним видом напоминавший боевой снаряд обнаружил местный житель, занимавшийся боронованием поля. Эту догадку позднее подтвердили специалисты Росгвардии, установившие, что находка представляет собой покрытый коррозией 76-мм артиллерийский снаряд времен Гражданской войны.
С соблюдением всех требований безопасности росгвардейцы уничтожили снаряд в овраге вдали от населенный пунктов.
Управление Росгвардии по Республике Башкортостан напоминает гражданам о том, что при обнаружении подозрительного предмета необходимо немедленно сообщить об этом в правоохранительные органы. Подчеркивается, что с подозрительными предметами категорически запрещено выполнять какие-либо манипуляции: осматривать, прикасаться, поднимать и переносить.