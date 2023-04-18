Жители Башкирии обнаружили опасный снаряд

Управление Росгвардии по Республике Башкортостан напоминает гражданам о том, что при обнаружении подозрительного предмета необходимо немедленно сообщить об этом в правоохранительные органы. Подчеркивается, что с подозрительными предметами категорически запрещено выполнять какие-либо манипуляции: осматривать, прикасаться, поднимать и переносить.