«Она не придет»: в Уфе в жутких муках скончалась четырехлетняя девочка

Posted Сегодня, 08:22
Published Сегодня, 08:22
Modified Сегодня, 09:42
Updated Сегодня, 09:42
Жительница Уфы, до февраля 2023 года многодетная мама Светлана А. разместила на странице у главы фото Радия Хабирова с ее детьми и объяснила — на фото ее покойная дочь, которая минувшей зимой скончалась на руках у мамы в машине скорой помощи. В прошлом мае девочка с семьей была на параде Победы и сфотографировалась с главой, который, по словам мамы, сказал, что ждет маленькую Александру на параде Победы в 2023 году. К несчастью, девочка умерла, и убитая горем мать видит в смерти ребенка системную причину — по ее мнению, это недостаточно качественная медицина в республике и в Уфе.
Светлана А. хочет предать свою семейную трагедию огласке и «в память о Солнышке» для того, «чтобы таких историй больше не повторялось с другими детьми». Женщина добивается ответа от минздрава республики — в чем же была причина гибели ребенка: в трагической случайности или же в некачественной медицинской помощи.
— В прошлом году Вы сказали, что ждёте её на 9 Мая в 2023 году… Онa не придёт… Её больше нет… А вот теперь, скажите мне, пожалуйста, Радий Фаритович, где наша хвалебная медицина? Где те реанимобили, на которые тратят огромные деньги из бюджета, и Вы про них рассказываете в соцсетях? Или может только моей девочке так не повезло, и к ней приехали неподготовленные медработники, со старым реанимобилем, где даже не оказалось кислорода? Я Вас спрашиваю, как мать, у которой на руках умерла 4-х летняя дочь, а мне на мои просьбы, чтобы её спасли, ответили, «Не истери, сядь и успокойся! — выплеснула крик своей души женщина.
Как рассказала сама Светлана, ее дочки не стало 8 февраля 2023 года. Четырехлетней малышке неожиданно стало плохо — резко повысилась температура тела, началась рвота, сильно болели живот и горло. Изучив симптомы в интернете, многодетная мама заподозрила у ребенка менингит и тут же вызвала скорую помощь, однако она, по словам Светланы, ехала достаточно долго — со слов женщины, бригада якобы прибыла через 35 минут, но дежурный врач решила осмотреть девочку дома, а не везти в больницу.
Светлана вспоминает, что доктор консультировалась с коллегами по телефону, сделала укол и хотела поставить капельницу, однако возникла новая проблема — у ребенка якобы не получалось найти вену, чтобы поставить систему. На этом этапе у малышки якобы началось сильное ухудшение, несмотря на второй сделанный укол, со слов женщины, малышка стала покрываться пятнами и терять сознание.
Через 20-30 минут, со слов Светланы, на место прибыла вторая бригада, но и они не смогли отыскать у ребенка вену.
— Дочь уже стала терять связь с реальностью, а врачи решили вызывать реанимобиль, однако и его пришлось ждать около 20 минут. Рядом с нами находится детская больница № 17, но нас повезли в «инфекционку» через весь город.
Светлана отправилась вместе с дочкой. Но до больницы девочка не доехала, в машине на середине пути близ Аграрного университета у малышки начались хрипы и судороги. Женщина просила сделать что-нибудь, но ей велели «не истерить».
— Ее пытались реанимировать, надели маску, стали качать, в больнице нас встретил врач. Сашу долго пытались вернуть, но не получилось, она умерла, — с болью вспоминает женщина.
В пресс-службе минздрава Башкирии Mkset сообщили, что комментарий по данной истории ведомство предоставит сегодня. Однако у Светланы все еще нет комментариев для своего младшего сына, который смотрит на фото сестрички и спрашивает, когда же она придет. Старший брат понимает, что произошло, и по-взрослому переживает боль утраты, а мама пытается добиться справедливости, так как полагает, что врачи в случае с ее ребенком действовали неверно. Как показала экспертиза, девочка умерла от менингококковой инфекции. Светлана считает, что девочку нужно было сразу везти в больницу, а не терять время в попытках оказать помощь на дому.
— Я понимаю, что Минздрав разбираться не будет. Дело в следкоме, но возбудят дело или нет, пока непонятно, — размышляет женщина и уточняет, что на данный момент подвижек в деле еще нет, не было даже проверки.