«Она не придет»: в Уфе в жутких муках скончалась четырехлетняя девочка

В пресс-службе минздрава Башкирии Mkset сообщили, что комментарий по данной истории ведомство предоставит сегодня. Однако у Светланы все еще нет комментариев для своего младшего сына, который смотрит на фото сестрички и спрашивает, когда же она придет. Старший брат понимает, что произошло, и по-взрослому переживает боль утраты, а мама пытается добиться справедливости, так как полагает, что врачи в случае с ее ребенком действовали неверно. Как показала экспертиза, девочка умерла от менингококковой инфекции. Светлана считает, что девочку нужно было сразу везти в больницу, а не терять время в попытках оказать помощь на дому.