Нижегородская область — 100% настоящая Россия

Posted 18 апреля 11:19
Published 18 апреля 11:19
Modified Сегодня, 11:19
Updated Сегодня, 11:19
В начале апреля министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев представил колоссальные достижения Нижегородской области в сфере туризма и народных художественных промыслов за последние пять лет. Закономерный результат планомерной работы по продвижению региона — плюс пять строчек вверх в национальном туристическом рейтинге. Выше только Москва, Подмосковье, Санкт-Петербург, а также Краснодарский край и Республика Крым.
«Это большая победа. Потому что после 2021 года мы были на девятой строчке. По итогам 2022 года преумножили результаты, достигли шестой строчки. Экспертное сообщество, которое составляло рейтинг, заслуженно оценило большую работу туристического бизнеса Нижегородской области. Консолидированными усилиями мы пришли к такому результату», — рассказал Сергей Яковлев журналистам.
По мнению министра, точечные события приводят к успеху. И с ним сложно не согласиться. Каждый сезон в туристическую программу привносится новое. Событийный каркас дает возможность посещать город и зимой, и летом.
За пять лет туристическая отрасль существенно нарастила обороты: число туроператоров выросло с 56 до 71, а туристических агентств — с 300 до 780. «К нам в гости хотят приезжать. Услуги туроператоров, турагентов, гостиниц, ресторанов востребованы», — подчеркнул Сергей Яковлев.
По словам заместителя губернатора Нижегородской области Олега Берковича, город начал меняться перед Чемпионатом Мира по футболу, но на этом не остановился.
«Туризм — это, в первую очередь, сервис, важная часть экономики, то где происходит взаимодействие людей. Качественные отели, хорошие рестораны, мероприятия, экскурсии — это все зависит от людей бизнеса», — отметил Олег Беркович.
В этом году Нижегородская область серьезно подготовилась к встрече туристов. Работают 529 коллективных средств размещения: гостиницы, отели, хостелы, пансионаты, дома отдыха, кемпинги, которые в общей сложности могут принять более 44 тысяч гостей. В сфере общественного питания работает почти 2,5 тысячи точек различного формата, концепций и уровней.
Поток людей растет: это подтверждается цифрами операторов мобильной сотовой связи. Нижегородскую область в 2021 году посетили 3,4 млн туристов, в 2022 — уже 3,9 млн человек. Гостиницы заполняются до 100%.
«Арзамас — Дивеево — Саров» — это духовный и культурный центр не только Нижегородской области, но и всей России в трех древних городах. Кластер был основан в 2018 году. В настоящее время это одна из популярных локаций, которую посещают более 1,1 млн людей в год.
Как рассказал Сергей Яковлев, проект призван вывести паломнический туризм на новый уровень. Для реализации этой цели из федерального бюджета выделено почти 8 млрд рублей, еще порядка 2 млрд рублей направлено из регионального бюджета. Финансирование позволит модернизировать инфраструктуру: дороги, водозаборный узел, очистные сооружения, транспортный комплекс и общественные пространства.
Арзамас — это город с богатым архитектурным наследием, большим числом соборов и храмов. Дивеево — центр паломничества России. Кластер позволит взглянуть на эти жемчужины по-новому.
На территории бывшего чугунолитейного завода в промышленной Выксе создается индустриально-туристический парк. Открытие первой очереди запланировано на лето 2023 года. Здесь на 100% реализованы проекты энергетической, инженерной, транспортной инфраструктуры. В планах инвестора подарить жителям и гостям новые точки притяжения: музейный комплекс, образовательный центр, ремесленные мастерские, парк и проч.
Промышленный туризм в регионе развивается активно. К примеру, фабрика стеклянных елочных игрушек «Ариель» приглашает к себе на экскурсии и мастер-классы гостей уже не первый год. Посещения организованы и на крупнейшие предприятия города и области, в их числе Горьковский автомобильный завод, Выксунский металлургический завод, фабрика мороженого «Колибри» и другие.
На территории Нижегородской области расположено шесть круизных центров и семь операторов, курсирует более 40 теплоходов и судов. Туристы могут посетить город с богатой древней историей — Городец, «Волжскую жемчужину» Свято-Троицкий Макарьевский монастырь и бывшую вотчину князей Грузинских в Лысковском районе, легенду русской авиации — город Чкаловск, а также родину Козьмы Минина — Балахну, город металлистов — Павлово-на-Оке и, конечно же, сам Нижний Новгород. Ко всему прочему в 2020 году для посещений была открыта Шуховская башня в Дзержинске. В скором времени добраться до нее можно будет и водным путем.
В 2019 году была одобрена инициатива создания кластера «Ока-Волга». В его рамках пройдет модернизация и обновление инфраструктуры 14 круизных центров: причалов, дорог, парковок и проч. Также возрождается круизный маршрут «Московская кругосветка» — речной аналог Большого Золотого кольца России.
Четыре года проводятся речные экскурсии на судне на подводных крыльях «Валдай 45Р», которое было разработано в Центральном конструкторском бюро по судам на подводных крыльях им. Алексеева. В настоящее время работает пять таких судов по 16 маршрутам, соединяющим четыре региона страны — Нижегородскую, Ивановскую области, Чувашию и Марий Эл. В прошлом году было совершено более трех тысяч рейсов, которые перевезли почти 70 тысяч пассажиров. В 2023 году на маршрут выйдет «Метеор 120Р» и по водной глади свяжет Нижний Новгород с Казанью и Костромой.
По мнению директора фонда развития народных художественных промыслов Нижегородской области Елены Краюшкиной, за пять лет регион совершил прорыв в НХП. Появились новые продукты, привлечена молодежь, оказана поддержка мастерам, открылись новые музейные комплексы. И это только начало.
В Нижегородской области есть 27 мест традиционного бытования народных художественных промыслов, в которых развивается 14 различных видов. Наверняка все слышали про хохломскую и городецкую росписи, казаковскую филигрань. Сотни туристов прибывают в Семенов и Городец, чтобы познакомится с ними, узнать секреты мастеров и даже самим расписать игрушку, доску и проч. А знают ли о чкаловском гипюре, балахнинском кружеве, варнавинской резьбе по кости, городецкой золотной вышивке? Все это тоже представлено в регионе — в малых городах и не только.
Нижегородская область занимает первое место в ПФО по производству изделий народного творчества и второе в России. Отрасль развивается, в ней заняты более тысячи человек, которые готовы провести экскурс в вековую историю промыслов.
Новые виды туризма в Нижегородской области — это аграрно-познавательный и эко-рекреационный. Регион богат на памятники природы.
Экотуризм направлен на приобщение людей, жителей мегаполисов к деревенской жизни, а также связан с отдыхом, путешествиями, знакомством с природными и культурными достопримечательностями. Для туристов обеспечено комфортное проживание в гостевых домах в сельской местности, проведение интерактивных, гастрономических и экскурсионных программ, мастер-классов, отображающих быт.
Конечно же, есть экотропы и экосплавы. На данный момент предлагается два маршрута в Нижнем Новгороде — «Марьина роща» протяженностью в один километр на территории архитектурно-этнографического музея-заповедника «Щелоковский хутор» и тропа длиной в два километра в парке «Швейцария». Еще шесть маршрутов есть в области, среди них:
С 2020 года в Нижегородской области активно развиваются железнодорожный туризм и мультимодальные перевозки (поезд + автобус), а также внедрены тематические маршруты на поездах: «Электричка в Простоквашино» — настоящую деревню из одноименного советского мультфильма на севере Нижегородской области, «Морозный поезд на фабрику мороженого и Моховые горы» — экскурсия с дегустацией на производстве на Бору, «К Морозко, в Варнавин град» — поездка к сыну Деда Мороза. Также можно взять «Путешествие во времени, в музей ретропаровозов», проехаться на «Гастрономической электричке „Арзамасский гусь“ и прочее. Помимо этого работает маршрут с единым билетом Москва — Арзамас — Дивеево.
Экскурсионный список маршрутов постоянно расширяется. Появились поездки на родину хохломы — «Семеновский торжок», в Богородский округ — «В гости к Куркулям богородским», и в Большое Болдино — на сказочный бал с Александром Пушкиным.
800-летие Нижнего Новгорода позволило городу зарекомендовать себя как место, где всегда происходит что-то интересное. Подпитали эту уверенность многочисленные заслуженные статусы столиц: новогодней, молодежной, детского туризма.
Культурные, просветительские, спортивные мероприятия, вечеринки, фестивали, выставки и многое другое может предложить город туристам. Нижнему Новгороду есть чем удивить каждого приезжающего. Выросло число общественных пространств, реконструированы культурные центры, а также кремль, открыто колесо обозрения. Этим летом в третий раз пройдет музыкальный фестиваль «Столица закатов».
Событийная программа насколько широка, что охватить ее за один раз сложно. Но побывав здесь однажды — захочется вернуться снова. Не верьте на слово, проверьте сами!