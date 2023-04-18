Нижегородская область — 100% настоящая Россия

Четыре года проводятся речные экскурсии на судне на подводных крыльях «Валдай 45Р», которое было разработано в Центральном конструкторском бюро по судам на подводных крыльях им. Алексеева. В настоящее время работает пять таких судов по 16 маршрутам, соединяющим четыре региона страны — Нижегородскую, Ивановскую области, Чувашию и Марий Эл. В прошлом году было совершено более трех тысяч рейсов, которые перевезли почти 70 тысяч пассажиров. В 2023 году на маршрут выйдет «Метеор 120Р» и по водной глади свяжет Нижний Новгород с Казанью и Костромой.