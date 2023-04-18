На жителей Уфы напал неизвестный зверь

Сообщается, что те двигались по улице Софьи Перовской, когда кто-то вдруг стал нападать на машину. В связи с этим молодые люди остановились, чтобы узнать, кто «напал» на автомобиль. Неизвестное животное бросилось наутек — люди последовали за ним.