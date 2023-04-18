На жителей Уфы напал неизвестный зверь

Posted Сегодня, 07:04
Published Сегодня, 07:04
Modified Сегодня, 07:06
Updated Сегодня, 07:06
В микрорайоне Зеленая роща жители Уфы подверглись нападению неизвестного животного. Об этом сами уфимцы рассказали в соцсетях.
Сообщается, что те двигались по улице Софьи Перовской, когда кто-то вдруг стал нападать на машину. В связи с этим молодые люди остановились, чтобы узнать, кто «напал» на автомобиль. Неизвестное животное бросилось наутек — люди последовали за ним.
По их словам, опознать животное не выходило довольно долго: были версии о том, что это хорек, морская свинка или хомяк. Как выяснилось позже, последний вариант был ближе всех к истине — нападавшим оказался карбыш — дикий хомяк.
«Сначала хотели расклеить объявления о находке, а когда узнали, представили, как будем ставить уколы от бешенства», — передает цитату очевидцев телеграм-канал «Короче, Уфа».