mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:04

Published Сегодня, 07:04

Modified Сегодня, 07:06

Updated Сегодня, 07:06

Изображение материала

На жителей Уфы напал неизвестный зверь

18 апреля 2023, 07:04
Фото: 1MI

Неизвестное животное атаковало жителей Уфы прямо посреди города

Об инциденте с необычным животным сами уфимцы рассказали в соцсетях

В микрорайоне Зеленая роща жители Уфы подверглись нападению неизвестного животного. Об этом сами уфимцы рассказали в соцсетях.

Сообщается, что те двигались по улице Софьи Перовской, когда кто-то вдруг стал нападать на машину. В связи с этим молодые люди остановились, чтобы узнать, кто «напал» на автомобиль. Неизвестное животное бросилось наутек — люди последовали за ним.

Видео: "Короче, Уфа"/ Telegram

По их словам, опознать животное не выходило довольно долго: были версии о том, что это хорек, морская свинка или хомяк. Как выяснилось позже, последний вариант был ближе всех к истине — нападавшим оказался карбыш — дикий хомяк.

«Сначала хотели расклеить объявления о находке, а когда узнали, представили, как будем ставить уколы от бешенства», — передает цитату очевидцев телеграм-канал «Короче, Уфа».

Читайте также:
«Ходит чупакабра и высасывает кровь»: жители Башкирии рассказали о нападении на скотХищное животное заметили среди жилых домов в БашкирииВ Башкирии обнаружили свалку из костей животных
#Азамат Нухов#Видео
Подпишитесь
В Уфе отменили популярное мероприятие в День Победы
Сегодня, 10:28
«Она не придет»: в Уфе в жутких муках скончалась четырехлетняя девочка
Сегодня, 08:22
Делают деньги на инвалидах: как с бездомных в Уфе взыскивают миллионы
Сегодня, 10:37
Какие улицы перекроют в Уфе на Ураза-байрам 21 апреля
Сегодня, 07:53
ГК «Жилой Квартал» объявляет старт продаж новой очереди ЖК «Зубово Life Garden»
Сегодня, 10:23
Почти 200 литров крови сдали доноры АО «Транснефть — Урал»
Вчера, 12:37