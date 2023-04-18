mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:46

Published Сегодня, 04:46

Modified Сегодня, 04:49

Updated Сегодня, 04:49

Изображение материала

Массовое отравление шаурмой произошло в Башкирии

18 апреля 2023, 04:46
Фото: 1MI

Массовое отравление шаурмой и заражение сальмонеллой произошло в Башкирии

Жители города хотели подкрепиться восточным фастфудом, но оказались в инфекционной больнице.

В Кумертау перекус шаурмой в недавно открывшемся киоске на остановке «мажит Гафури» превратился в страшную сказку. Полакомившись мясом с овощами, завернутым в лепешку уже к вечеру горожане почувствовали недомогание, Хотя недомогание это недостаточно точный термин, всем им стало настолько плохо, что они были госпитализированы в инфекционное отделение местной больницы.

Эпидемиологическое расследование проведенное медиками среди пациентов с одинаковой симптоматикой привело в тот самый киоск и как сообщает Роспотребназдор по Башкирии, неприятная начинка в виде сальмонеллы досталась гостям заведения от персонала. В любом случае, сейчас кафе закрыто и к тому же опечатано.

Напомним, не так давно житель Уфы показывал какое раздолье у киоска с шаурмой в Калининском района Уфы устроили крысы. Мусор у точки общепита стал для них собственным кафетерием.

Уфа стала шестой среди «миллионников» по «индексу Шаурмы»
Узнать подробнее
Читайте также:
В больнице в Уфе остаются 14 человек, отравившихся шаурмой
#Ирина Деревянчук#Новости Башкирии#Происшествия
Подпишитесь
В роспотребнадзоре назвали дату, когда Уфа станет безопасной от клещей территорией
Вчера, 16:06
«Представляет угрозу для жизни»: Власти решили закрыть еще один известный рынок в Уфе
Вчера, 06:06
Рассылка повесток через «Госуслуги» начнется уже во время весеннего призыва
Вчера, 15:25
В Уфе специалисты выявили загрязнение воздуха
Вчера, 14:43
«Реальные кандидаты»: Два жителя Башкирии готовятся к полету в космос
Вчера, 12:11
Почти 200 литров крови сдали доноры АО «Транснефть — Урал»
Вчера, 12:37