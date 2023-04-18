Массовое отравление шаурмой произошло в Башкирии

Posted Сегодня, 04:46
Published Сегодня, 04:46
Modified Сегодня, 04:49
Updated Сегодня, 04:49
В Кумертау перекус шаурмой в недавно открывшемся киоске на остановке «мажит Гафури» превратился в страшную сказку. Полакомившись мясом с овощами, завернутым в лепешку уже к вечеру горожане почувствовали недомогание, Хотя недомогание это недостаточно точный термин, всем им стало настолько плохо, что они были госпитализированы в инфекционное отделение местной больницы.
Эпидемиологическое расследование проведенное медиками среди пациентов с одинаковой симптоматикой привело в тот самый киоск и как сообщает Роспотребназдор по Башкирии, неприятная начинка в виде сальмонеллы досталась гостям заведения от персонала. В любом случае, сейчас кафе закрыто и к тому же опечатано.
Напомним, не так давно житель Уфы показывал какое раздолье у киоска с шаурмой в Калининском района Уфы устроили крысы. Мусор у точки общепита стал для них собственным кафетерием.