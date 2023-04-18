Массовое отравление шаурмой произошло в Башкирии

В Кумертау перекус шаурмой в недавно открывшемся киоске на остановке «мажит Гафури» превратился в страшную сказку. Полакомившись мясом с овощами, завернутым в лепешку уже к вечеру горожане почувствовали недомогание, Хотя недомогание это недостаточно точный термин, всем им стало настолько плохо, что они были госпитализированы в инфекционное отделение местной больницы.