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Posted Сегодня, 18:43

Published Сегодня, 18:43

Modified Сегодня, 18:45

Updated Сегодня, 18:45

Google получил новый протокол от суда Москвы за отказ удалить запрещенный контент

18 апреля 2023, 18:43
Сообщается, что в Мировой суд Москвы поступил новый протокол против Google за отказ удалить запрещенный контент.

Представитель суда сообщил, что протокол составлен в соответствии с частью 2 статьи 13.41 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и Google может получить штраф в размере до 4 миллионов рублей. Заседание суда назначено на 20 апреля, пишет RT.

Ранее в июле 2022 года Федеральная антимонопольная служба России оштрафовала Google на 2 миллиарда рублей за злоупотребление доминирующим положением. В сентябре того же года Таганский суд Москвы признал законным взыскание оборотного штрафа в размере 21,7 миллиарда рублей с Google за неудаление недостоверной информации.

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