Google получил новый протокол от суда Москвы за отказ удалить запрещенный контент

Ранее в июле 2022 года Федеральная антимонопольная служба России оштрафовала Google на 2 миллиарда рублей за злоупотребление доминирующим положением. В сентябре того же года Таганский суд Москвы признал законным взыскание оборотного штрафа в размере 21,7 миллиарда рублей с Google за неудаление недостоверной информации.