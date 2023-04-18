Google получил новый протокол от суда Москвы за отказ удалить запрещенный контент

Posted Сегодня, 18:43
Published Сегодня, 18:43
Modified Сегодня, 18:45
Updated Сегодня, 18:45
Представитель суда сообщил, что протокол составлен в соответствии с частью 2 статьи 13.41 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и Google может получить штраф в размере до 4 миллионов рублей. Заседание суда назначено на 20 апреля, пишет RT.
Ранее в июле 2022 года Федеральная антимонопольная служба России оштрафовала Google на 2 миллиарда рублей за злоупотребление доминирующим положением. В сентябре того же года Таганский суд Москвы признал законным взыскание оборотного штрафа в размере 21,7 миллиарда рублей с Google за неудаление недостоверной информации.