ГК «Жилой Квартал» объявляет старт продаж новой очереди ЖК «Зубово Life Garden»

Posted Сегодня, 10:23
Published Сегодня, 10:23
Modified Сегодня, 11:32
Updated Сегодня, 11:32
В череде бесконечных событий большого города каждый уфимец наверняка желает побыть наедине с самим собой после долгого рабочего дня, позаниматься спортом на свежем воздухе и отдохнуть вместе с детьми в тени деревьев вблизи дома, не тратя столь драгоценное время на дорогу до парка. И теперь у вас появилась такая возможность. ГК «Жилой Квартал» запустила продажи квартир в новой очереди популярного семейного ЖК «Зубово Life Garden».
К строительству проекта ГК «Жилой Квартал» приступила несколько лет назад. Проект предстоял интересный и перспективный, но от этого не менее сложный — тогда на месте будущего микрорайона было пустое поле без коммуникаций и инфраструктуры. Сейчас же из 25 запланированных проектом домов 16 полностью построены и заселены, ещё 4 находятся в стадии активного строительства. Все дома подключены к централизованным коммуникациям, построены дороги, реализовано освещение и установлены автобусные остановки. Сегодня вы можете посмотреть проект не только на бумаге, но и лично прогуляться по территории ЖК, сходить в реализованный компанией парк и принять взвешенное решение о покупке жилья для своей семьи.
Всё рядом
Уже сейчас на первых этажах сданных домов открыты магазины, языковой клуб, ветеринарная клиника, школа танцев, салоны красоты, кофейня, клиника здоровья.
Так как аудитория, выбирающая этот жилой комплекс в большинстве своём — это молодые активные семьи с детьми, в жилом комплексе царит атмосфера добрососедства. Дети и подростки быстро находят себе друзей на игровых и спортивных площадках, а их родители организовали клуб «Зубово Life Garden», где проводят различные мероприятия: занятия йогой, прогулки по берегу близлежащей речки и многое другое.
До садика и школы рукой подать
Утро вашей семьи в ЖК «Зубово Life Garden» будет по-настоящему добрым. Детский сад и школа находятся на территории ЖК, в считанных метрах от дома. Вам не нужно отвозить детей на машине или автобусе — до всех мест можно дойти за несколько минут пешком.
О такой парковке мечтают в городе
Для автомобилистов на территории выделена большая и удобная парковочная зона. Количество машино-мест рассчитано на жителей и гостей квартала, поэтому вам не придётся долго и мучительно искать, где оставить своего железного коня на ночь.
Ипотека 0,1% годовых
Новость о старте продаж вызвала настоящий ажиотаж. Что не удивительно, ведь ЖК «Зубово Life Garden» — это не только комфортабельный жилой комплекс с удобными планировками и развитой инфраструктурой, но и выгодные условия по ипотеке. Те кто успеют купить квартиру по 30 апреля 2023 могут оформить ипотечную программу со ставкой 0,1%[1] на первые два года. Срок согласования заявки с банком в среднем 1 рабочий день.
Есть и другие варианты, например, программы с государственным субсидированием «Семейная ипотека» и «Льготная ипотека», кроме того, все проекты ГК «Жилой Квартал» аккредитованы Росвоенипотекой, а это значит, что военные могут с помощью государства приобрести квартиру на очень выгодных условиях.
Резюмируя всё выше сказанное, если вы хотите купить квартиру для своей семьи не откладывайте принятие окончательного решения в долгий ящик, ведь старт продаж — это самое удачное время для выгодной покупки. Успейте забронировать квартиру мечты.
Справка о компании: ГК «Жилой Квартал» является крупнейшим застройщиком загородной недвижимости в Республике Башкортостан и имеет максимальный балл надёжности по рейтингу Единого Реестра Застройщиков. За 22 года компания построила более 1 500 000 кв. м, в которых проживают более 50 тысяч человек. Узнать больше о проектах застройщика можно по телефону 8 (347) 22-50-276 или в офисах продаж ГК «Жилой Квартал» по адресам: г. Уфа, ул. З. Биишева, 13 и ЖК «Михайловка Green», ул. Дубравная, 1/1 а, ЖК «Гудвилл Парк», с. Шмидтово, ул. Ромашковая, д 10, ЖК «Зубово Life 2», с. Зубово, ул. Авроры, д. 1а.
[1] с привлечением кредитных средств АО «Альфа-Банк», устанавливается процентная ставка в размере 0,1% годовых на срок 24 месяцев с даты заключения кредитного договора, доступна в рамках программы АО «Альфа-Банк» «Ипотека с господдержкой», по истечении которого ставка устанавливается в размере 8% годовых Сумма кредита не более 6 000 000 рублей. Размер первоначального взноса от 15%. Обязательно наличие договора комплексного страхования. Срок кредита до 20 лет.
Валюта кредита — рубли. Частично-досрочное и полное досрочное погашение возможно без дополнительных штрафов и комиссий. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения клиентом обязательств по возврату основного долга и процентов банк взимает неустойку в размере 0,06% величины неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый календарный день просрочки. Банк вправе отказать в одобрении кредита без объяснения причин. АО «Альфа-Банк Ген.лицензия ЦБ РФ №1326 от 16.01.2015 г.
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