ГК «Жилой Квартал» объявляет старт продаж новой очереди ЖК «Зубово Life Garden»

К строительству проекта ГК «Жилой Квартал» приступила несколько лет назад. Проект предстоял интересный и перспективный, но от этого не менее сложный — тогда на месте будущего микрорайона было пустое поле без коммуникаций и инфраструктуры. Сейчас же из 25 запланированных проектом домов 16 полностью построены и заселены, ещё 4 находятся в стадии активного строительства. Все дома подключены к централизованным коммуникациям, построены дороги, реализовано освещение и установлены автобусные остановки. Сегодня вы можете посмотреть проект не только на бумаге, но и лично прогуляться по территории ЖК, сходить в реализованный компанией парк и принять взвешенное решение о покупке жилья для своей семьи.