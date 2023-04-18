Федералы взыскали с Башкирии крупную сумму за несдержанные обещания

Разрешение на ввод в эксплуатацию очистных тем не менее было выдано в октябре 2017 года, однако, как установил суд, объект не был готов полностью. Это подтвердил представитель эксплуатирующей организации. В 2020 году разрешение на ввод очистных в эксплуатацию отозвали. И даже в 2021 году объект все еще достраивали.