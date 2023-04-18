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Федералы взыскали с Башкирии крупную сумму за несдержанные обещания

18 апреля 2023, 14:01
Фото: 1MI

ВЭБ.РФ отсудила у Башкирии 53,6 млн рублей по делу об очистных в Кумертау

Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил иск госкорпорации, требовавшей у Башкирии вернуть 250 млн рублей и проценты.

Иск связан со строительством очистных сооружений в поселке Маячный в городе Кумертау. Госкорпорация участвовала в разбирательстве в качестве правопреемника Фонда развития моногородов.

В 2016 году Фонд развития моногородов предоставил Башкирии свыше 250 млн рублей на возведение ряда инфраструктурных объектов: очистных сооружений с канализационным коллектором, реконструкцию участка местной автодороги, железнодорожных путей местной станции, а также высоковольтной линии и газопровода маслоэкстракционного завода.

В соответствии с заключенным соглашением республика была обязана обеспечить загрузку объектов инфраструктуру не менее чем на 60% от проектной мощности за счет подключения к ним нового инвестпроекта.

Очистные сооружения нужно было построить до марта 2017 года. Однако в 2016 году обнаружились недостатки в проекте, о чем подрядчик сообщал заказчику — в республиканское Управление капстроительства с октября 2016 по октябрь 2017 года.

Разрешение на ввод в эксплуатацию очистных тем не менее было выдано в октябре 2017 года, однако, как установил суд, объект не был готов полностью. Это подтвердил представитель эксплуатирующей организации. В 2020 году разрешение на ввод очистных в эксплуатацию отозвали. И даже в 2021 году объект все еще достраивали.

«По объекту было выдано разрешение на ввод в эксплуатацию при том, что фактическое состояние объекта не позволяло его безопасно эксплуатировать и в течение более трех лет с даты разрешения на ввод в эксплуатацию потребовались дополнительные строительно-монтажные и пусконаладочные работы», - заключил суд.

Поскольку в Фонд были предоставлены недостоверные сведения о готовности очистных, он имел право требовать возврата предоставленного финансирования. При этом арбитраж удовлетворил иск лишь частично, посчитав, что остальные предусмотренные в соглашении объекты все-таки были построены вовремя. Он постановил взыскать с республики (в лице Минэкономразвития) лишь стоимость самих очистных - 53,6 млн рублей.

Во взыскании процентов с этой суммы суд отказал, отметив, что ответчик не пользовался денежными средствами в связи с их неправомерным удержанием.

Как сообщал Mkset, строительство очистных сооружений в Кумертау стало поводом для возбуждения уголовного дела в отношении двух башкирских министров — вице-премьера правительства - главы МинЖКХ Бориса Беляева и руководителя Минстроя Рамзиля Куарбаева. Их обвиняют в превышении должностных полномочий и служебном подлоге, уголовное дело уже рассматривает Ленинский районный суд Уфы.

Кроме Кучарбаева и Беляева обвинение предъявлено замначальника Управления капстроительства Рамилю Сафину, начальнику отдела капстроительства и реконструкции этого же ведомства Шадмурату Бикимбетову и экс-замглаве администрации Кумертау Юрию Курову. Как считают следователи, очистные сооружения были построены с нарушениями, однако чиновники приняли их. В результате бюджетные средства были израсходовали не по целевому назначению. Подсудимые виновными себя не признают, заявляя, что не нарушали законодательства, а объект был построен и работает.

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#Общество#Наталья Балыкова
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