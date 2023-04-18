«Это катастрофа»: известны самые большие суммы перерасчета за ОДН в Башкирии

Posted Сегодня, 12:26
Published Сегодня, 12:26
Modified Сегодня, 12:28
Updated Сегодня, 12:28
До сентября прошлого года так называемые сверхнормативные траты оплачивали управляющие компании. Теперь же «все, что сверху» — головная боль собственников.
Закон, который переложил на собственников обязанности оплачивать сверхнормативные расходы на общедомовые нужды, вступил в силу еще в сентябре прошлого года. В республиканском МинЖКХ жителям заявляли, что большинство из них никаких изменений не заметит — расходы если и увеличатся, то незначительно.
Начиная с марта уфимцы начали получать квитанции с перерасчетом, суммы которого было очень сложно «не заметить». Кому-то доначислили полторы тысячи, какие-то дома получили платежки на две тысячи — и по возрастающей.
«Я лично видел самую большую квитанцию, в ней было около 8200 рублей. Я всегда говорю о том, что даже две тысячи, полторы — большая сумма по сравнению с тем, сколько раньше начисляли за эту услугу. Раньше люди платили максимум 15 — 30, максимум 50 рублей. Это было где-то на грани погрешности [в расходах на ЖКХ], на это не обращали внимания. Сейчас они увеличили сумму в 100, 200 раз — это же катастрофа. По городу, по грубым подсчетам, начислили где-то полмиллиарда рублей. Я не удивлюсь, что будет больше», — прокомментировал правозащитник в сфере ЖКХ Вадим Беляков.
При этом никто не объясняет собственникам, как высчитывались эти суммы. Хотя по закону управляющие компании обязаны сделать это незамедлительно.
«Прошел год (закон был принят в начале 2022 года — Mkset), и никто ничего не объясняет. Максимум, что говорит город, МинЖКХ и прочие: ну вот, изменения вступили в силу год назад, теперь так», — констатирует Беляков.
По данным опроса, который провели юристы, траты на ОДН выросли у 80% голосовавших пользователей, а у 20% соответствующая графа в квитанции просто не появилась. Между тем перерасчет должны были сделать абсолютно всем — в сторону увеличения или уменьшения. Если его не было, то, вероятнее всего, жителям должны были вернуть деньги, но не сделали этого, предполагает правозащитник.
Собственники должны были оплатить квитанцию за март до 10 апреля. То есть им пришлось или перечислить предъявленные суммы, не получив разъяснений, или они стали должниками.
Пока управляющие компании, чиновники МинЖКХ и мэрия отмалчивается, выяснить, правильно ли проведены начисления, невозможно. То ли жителям выставили счета за весь прошлый год, то ли за четыре истекших месяца текущего.
Самостоятельно проверить расчеты уфимцы не смогут — для этого жителям 80-квартирной «хрущевки», например, нужно получить порядка двух тысяч цифр только по одному ресурсу. При этом, отмечает правозащитник, сами управляющие организации уже в январе обязаны были знать суммы, которые они начислят в марте.
Ответы на вопрос по ОДН Вадим Беляков планировал получить на прошедшем в пятницу форуме «Управдом». Однако из полутора часов, предусмотренных для обсуждения этой тематике, про ОДН говорили всего минут 10.
По словам представителя ЭСКБ, выборочно проверявшей дома с большими начислениями, в 30% случаев большие суммы связаны с воровством энергии или вмешательством жителей в работу счетчиков, отмечает правозащитник.
«А 70% — это внештатные подключения нежилых помещений, которые проходят под попустительством управляющих компаний. Он говорит об этом открыто», — сообщил юрист.
Как сообщал ранее Mkset, полгода назад в правительстве Башкирии заявили: чтобы не платить высокие суммы за ОДН, жители многоквартирных домов должны самостоятельно выявлять неплательщиков за услуги и «призывать их к совести».
*Признана экстремистской.