«Это катастрофа»: известны самые большие суммы перерасчета за ОДН в Башкирии

«Я лично видел самую большую квитанцию, в ней было около 8200 рублей. Я всегда говорю о том, что даже две тысячи, полторы — большая сумма по сравнению с тем, сколько раньше начисляли за эту услугу. Раньше люди платили максимум 15 — 30, максимум 50 рублей. Это было где-то на грани погрешности [в расходах на ЖКХ], на это не обращали внимания. Сейчас они увеличили сумму в 100, 200 раз — это же катастрофа. По городу, по грубым подсчетам, начислили где-то полмиллиарда рублей. Я не удивлюсь, что будет больше», — прокомментировал правозащитник в сфере ЖКХ Вадим Беляков.