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Два трупа обнаружены в жилом доме в Башкирии

18 апреля 2023, 19:12
Фото: 1MI

Спасатели обнаружили трупы двух мужчин в жилом доме в Бирске

Об этом сегодня сообщили в МЧС Башкирии.

Днем 18 апреля в МЧС поступило сообщение об обнаружении двух погибших мужчин 66 и 35 лет. Как пояснили в ведомстве, тела были найдены в частном доме по улице Забелья в Бирске.

Прибывшие на место спасатели установили, что на площади 1 кв. метра произошло горение пола и домашнего имущества. Однако пожарная охрана не вызывалась, неизвестно также время и дата пожара, это предстоит установить специалистам. Так, на месте работает следственно-оперативная группа и дознаватели МЧС России.

#Элина Сайфранова
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