Два трупа обнаружены в жилом доме в Башкирии

Прибывшие на место спасатели установили, что на площади 1 кв. метра произошло горение пола и домашнего имущества. Однако пожарная охрана не вызывалась, неизвестно также время и дата пожара, это предстоит установить специалистам. Так, на месте работает следственно-оперативная группа и дознаватели МЧС России.