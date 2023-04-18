Два трупа обнаружены в жилом доме в Башкирии

Posted Сегодня, 19:12
Published Сегодня, 19:12
Modified Сегодня, 19:14
Updated Сегодня, 19:14
Днем 18 апреля в МЧС поступило сообщение об обнаружении двух погибших мужчин 66 и 35 лет. Как пояснили в ведомстве, тела были найдены в частном доме по улице Забелья в Бирске.
Прибывшие на место спасатели установили, что на площади 1 кв. метра произошло горение пола и домашнего имущества. Однако пожарная охрана не вызывалась, неизвестно также время и дата пожара, это предстоит установить специалистам. Так, на месте работает следственно-оперативная группа и дознаватели МЧС России.