До 2 млн человек: военком из Уфы раскрыл, за счет кого пополнят численность армии РФ

Если ранее для службы по контракту рассматривались граждане до 45 лет, то сейчас возрастной критерий увеличен до 60 лет. При этом военный комиссар отмечает, что предпочтение в данном случае отдается гражданам, состоящим в запасе и имеющим опыт участия в боевых действиях.