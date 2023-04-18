До 2 млн человек: военком из Уфы раскрыл, за счет кого пополнят численность армии РФ

Posted Сегодня, 08:12
Published Сегодня, 08:12
Modified Сегодня, 08:14
Updated Сегодня, 08:14
В России произошел ряд изменений в условиях призыва на контрактную военную службу. Об этом в ходе брифинга рассказал военный комиссар Кировского и Ленинского районов Уфы Юрий Алферов.
Если ранее для службы по контракту рассматривались граждане до 45 лет, то сейчас возрастной критерий увеличен до 60 лет. При этом военный комиссар отмечает, что предпочтение в данном случае отдается гражданам, состоящим в запасе и имеющим опыт участия в боевых действиях.
«Предпочтение, конечно, отдается тем гражданам, которые находятся в запасе, имеют боевой опыт, проходили службу в рядах Вооруженных сил, в органах внутренних дел, Федеральной службе безопасности. Заявления таких граждан рассматриваются в приоритетном порядке», — прокомментировал Алферов.
Помимо этого Алферов напомнил об указе об увеличении численности вооруженных сил, который ранее подписал президент Владимир Путин. В рамках данной программы предусматривается увеличение численности ВС РФ до 2026 года до 2 млн человек. Предполагается, что особую роль в выполнении данного указа сыграет именно набор военнослужащих по контракту.
«Увеличение численности будет происходить за счет увеличения военнослужащих, проходящих службу по контракту, не за счет призыва, а за счет контракта», — подчеркнул военком.